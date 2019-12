5ème conférence sur la recherche et les thérapies émergentes dans la lutte contre les métastases cérébrales

La 5ème édition de la Conférence sur la recherche et les thérapies émergentes dans la lutte contre les métastases cérébrales, initiée et portée par le Professeur Philippe METELLUS – Neurochirurgien à l’Hôpital Privé Clairval à Marseille – se tiendra les 2 et 3 octobre prochains à la Villa Méditerranée, Marseille.

Placé sous l’égide de l’EORTC (European Association of Neurosurgical Societies) et du RTOG (Radiation Therapy Oncology Group), cet évènement majeur proposera entre autres cette année 3 workshop Europe/USA avec pour perspective de définir de nouveaux essais thérapeutiques et un focus particulier sera fait sur un thème majeur en oncologie : l’immunothérapie. A ce sujet d’ailleurs, le Professeur Kim MARGOLIN du Stanford Cancer Center tiendra une conférence sur ce thème.

À noter également que le Docteur Eskandari et le Professeur Metellus animeront un symposium sur le CYBERKNIFE®, robot articulé très mobile qui peut traiter une lésion même très petite, qu’elle soit fixe ou mobile, n’importe où dans le corps, et ce avec une précision infra millimétrique. Cette machine permet ainsi d’irradier des lésions proches d’organes à risque. Soulignons à ce sujet que l’Hôpital Privé Clairval à Marseille détient l’un des 8 CYBERKNIFE® dernière génération disponible en France.

Aux côtés de l’EORTC, du RTOG et de l’EANS (European Association of Neurosurgical Societies), le club -M- Ambassadeurs soutient cette conférence de même que la Région PACA, le Cancéropole PACA et Ramsay Générale de Santé.

Près de 200 participants sont attendus cette année.

Bio express du Professeur Philippe METELLUS

Philippe METELLUS est professeur de neurochirurgie à l’Hôpital Clairval à Marseille, France. Il est spécialisé dans les tumeurs cérébrales malignes et est l’actuel leader du programme métastases cérébrales en France. Outre son activité clinique, il est impliqué dans un programme de recherche scientifique translationnel et fondamental au sein de l’unité INSERM UMR 911. Il a obtenu son doctorat en Médecine (spécialité Neurochirurgie) de l’Université de Marseille en 2002 et son doctorat en Sciences en 2011 pour ses recherches sur l’angiogenèse et l’invasion dans les gliomes. Dans l’intervalle, il a obtenu un DU de Neuro-Oncologie de l’Université de Nice en 2006. Il a effectué sa mobilité scientifique en une maitrise des neurosciences de l’Université Paris-Sud à Paris, et a terminé son stage à l’Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Etats-Unis (2006) et à l’Institut neurologique Barrow à Phoenix, Arizona, Etats-Unis (2007).

