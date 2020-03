5ème Biennale du Handicap

Du 4 au 11 février 2015 en Lorraine

Sous le parrainage de Philippe POZZO DI BORGO

En ce début 2015, juste avant la date anniversaire de la loi du 2005-102 (11 février 2015), l’IRTS de Lorraine et ses partenaires engagent une nouvelle Biennale du Handicap. Cette 5ème édition veut marquer l’histoire du passage dans un autre temps, le temps de la réalisation d’une réelle société inclusive en Lorraine !

Pour inaugurer cette 5ème édition, un grand forum, “la Fabrique inclusive” proposera un lieu de rencontres et d’échanges inédits entre les acteurs du champ du handicap en Lorraine.

Ces 4 jours d’événements s’articuleront autour de 5 thématiques:

Tous unis pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap ,

, L’autisme : l’affaire de tous , les nouvelles pratiques d’accompagnement, et la famille comme partenaire incontournable en lien avec l’actualité du nouveau plan autisme

, les nouvelles pratiques d’accompagnement, et la famille comme partenaire incontournable en lien avec l’actualité du nouveau plan autisme Différents …et Alors , dignité et citoyenneté des personnes dites “handicapées”,

, dignité et citoyenneté des personnes dites “handicapées”, Oser la rencontre de l’autre , faire l’expérience du handicap et de la diversité,

, faire l’expérience du handicap et de la diversité, Au-delà de février 2015 ? Comment allons-nous poursuivre la construction d’une société inclusive avec toutes les « fragilités » humaines ?

Pour alimenter ces thématiques de nombreuses personnalités seront présentes :

Des femmes de combat et mères d’enfants avec autisme : Olivia CATTAN, journaliste, écrivain, Présidente de Paroles de Femmes et de SOS Autisme France; Jeanne AUBER, médecin auteure de plusieurs ouvrages sur la question; Des porteurs d’innovations dans l’accompagnement des personnes avec autisme : Catherine DE LA PRESLE, pour la méthode 3i, Alain DELIME et Alexandra LECESTRE, Psychologue ABA pour la création de l’équipe mobile d’intervention et de soutien aux familles.

Des défenseurs de la citoyenneté des personnes dites “handicapées” : Emmanuel LALOUX, Président de l’Association les Amis d’Eléonore, auteure de “Triso…et Alors!”, Julien PERFUMO, éducateur spécialisé à la retraite et auteur de “Ces surdoués de la relation”, Stephan POSNER, Directeur Général de l’Arche, Guy HAGEGE, Président et Muriel VIDALENC, Directrice Générale de la FEGAPEI (Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles qui représente 4000 établissements), Ryadh SALLEM, Champion de natation, de basket et de rugby fauteuil, vice-président de l’Agence pour l’éducation par le sport.

Des rencontres : Edouard BRAINE, Diplomate en situation de handicap, Véronique POULAIN, auteure du livre qui a inspiré le film actuellement à l’affiche “La Famille Bélier” qui rencontre un franc succès, le groupe CACTUS, l’humoriste Julien STRELZYK.

Et toujours des occasions de faire l’expérience du handicap et de partager avec els personnes concernées (mise en situation, spectacle, atelier, animation, anse théâtres, peinture…)

prorgramme à télécharger

Contact :

Herve FRERE, Pilote du projet

03 87 31 68 09

handicap@irts-lorraine.fr