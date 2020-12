5e Pasteurdon : l'Institut Pasteur fait appel à la générosité du public

Listen to this article Listen to this article





PARIS, (AFP) – L’Institut Pasteur de Paris organise jusqu’à dimanche son 5e Pasteurdon, une opération d’appel aux dons au profit de la recherche et une occasion pour petits et grands de découvrir le métier de chercheur.

La marraine de cette édition, soutenue par les douze chaînes de la TNT, est l’actrice Alexandra Lamy (“Un gars une fille”). L’Institut ouvrira ses portes au public le temps dun week-end, de 11h à 18h: rencontres avec les chercheurs, ateliers pratiques pour s’essayer à leur métier -blouses, tubes et pipettes de rigueur pour extraction d’ADN-, visite du Musée Pasteur, conférences (audition et surdité, sida, bactérie E.coli, etc).

Les téléspectateurs pourront, à partir de vendredi, découvrir sur les chaînes partenaires des programmes courts expliquant des travaux de recherche des pastoriens : autisme, maladie dAlzheimer, cancers de lestomac, maladies émergentes, génétique humaine, diarrhées chez les enfants dans les pays du Sud… La Franche-Comté (avec les villes d’Arbois et Dole), berceau de Louis Pasteur, se mobilise cette année encore. Ainsi Tom McClung, pianiste et compositeur américain, se produira en concert de piano solo au profit du Pasteurdon, le 15 octobre à Centre de recherche biomédicale de renommée internationale, l’institut est une fondation privée à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Il regroupe sur son site parisien 130 unités de recherche et 2.600 personnes dune soixantaine de nationalités.

Linstitut parisien se trouve au coeur dun réseau international de 32 instituts sur les cinq continents. Depuis sa création, dix de ses chercheurs ont reçu le Prix Nobel, dont celui qui a récompensé la découverte du virus du sida.

Pour en savoir plus : www.aiderpasteur.fr

On peut donner via internet (www.pasteurdon.fr), par téléphone en appelant le 32 27 (0,15 euro depuis un poste fixe), ou en envoyant un chèque par courrier (Pasteurdon, 25 rue du Docteur Roux, 75015 Paris).