5e édition du Paris de la diversité et du premier emploi »

« Paris de la diversité et du premier emploi » annonce sa 5e édition le 1er avril prochain à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris. Pour mobiliser le plus grand nombre, nous sensibilisons les sites emploi et plus particulièrement ceux ciblant les jeunes pour un premier emploi, le handicap et/ou la diversité.

Plus de 200 entreprises et collectivités proposeront de nombreux emplois qui touchent la plupart des secteurs d’activité. Ils seront destinés aux candidats à un premier emploi, avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, à la recherche d’un emploi à l’international ou aux travailleurs relevant d’un handicap. Près de 2 000 postes seront à pourvoir sous forme de contrats à durée indéterminée, à durée déterminée à temps plein ou temps partiel, de missions intérimaires, de formations en alternance, d’emplois aménagés en direction des personnes touchées par un handicap et de stages.

Jeudi 1er avril à l’Espace Condorcet de la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, de 9h à 18h

Entrée libre et gratuite

Informations, préparation des candidats : www.parisdiversite.fr ou 01 53 95 15 15

Pour les chercheurs d’emploi, la clé du succès réside dans une solide préparation qu’il convient d’aborder dès aujourd’hui. Le site internet se révèle être une véritable mine d’informations ; on pourra dès demain entre autres y télécharger le guide du candidat répertoriant les postes et entreprises présentes et visualiser une vidéo préparatoire au forum.