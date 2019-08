5e Edition du Festival National du Court Métrage Handica Apicil : appel à candidature

– La compétition pour les prix décernés par le Festival est ouverte !

– Dépôt des candidatures avant le 31 mars 2011*

Le Festival National du Court Métrage Handica Apicil est une rencontre entre réalisateurs professionnels et amateurs, personnes handicapées ou non qui souhaitent échanger, témoigner, sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le thème du handicap.

Dépôt des candidatures et des films

avant le 31 mars 2011

Ouvert aux réalisateurs professionnels et/ou amateurs, le festival concerne tous ceux qui ont réalisé, entre 2009 et 2011, un court métrage qui aborde les situations de handicap.

Attention : pour concourir et être sélectionné pour les prix qui seront décernés en juin, les candidatures et leur film doivent être déposées avant la date-limite du 31 mars 2011 *.

Les courts métrages sélectionnés seront soumis à un jury (composé de lauréats de l’édition 2009, de personnalités de l’audiovisuel et du monde du handicap, de journalistes, d’écrivains et de représentants des partenaires) qui se réunira pour déterminer :

– Le Grand Prix du festival national du court métrage Handica Apicil

– Le Prix de la catégorie Essai,

– Le Prix de la catégorie Fiction,

– Le Prix de la catégorie Témoignage-Documentaire

– Le Prix de la catégorie Communication

Le Prix du Public sera décerné par les spectateurs lors d’une projection spéciale en amont du festival.

Les lauréats reçoivent un trophée et une dotation lors de la soirée de remise des prix. Les films primés sont ensuite diffusés lors du Festival les 8,9 et 10 Juin 2011 qui se déroule à l’occasion du salon Handica et font l’objet d’une édition DVD diffusée par le festival.

Quelques dates clés

– 31 Mars 2011 : Date-limite de dépôt des candidatures et films*

– Avril 2011 : Soirée Prix du Public

– Juin 2011 : Remise des prix à l’Hôtel de Ville de Lyon

– 8 au 10 Juin 2011 : Festival National du Court Métrage Handica Apicil.

Les visiteurs pourront découvrir les films primés et tous ceux qui ont concouru (se référer au programme du festival sur www.festival-handica.fr à partir de Mai) et assister à des conférences sur handicap et cinéma.

Les objectifs du festival

– Valoriser toute création audiovisuelle (fiction, documentaire, témoignage…) ayant pour thématique le handicap et valoriser la créativité des personnes handicapées.

– Promouvoir réalisateurs professionnels ou amateurs ayant choisi de représenter à l’écran des situations de handicap.

– Sensibiliser le grand public à travers la constitution d’une vidéothèque en ligne, accessible aux particuliers comme aux professionnels sur le site internet du festival.

La vidéothèque

Ouverte en Octobre 2008, elle est accessible sur le site internet du Festival : www.festival-handica.fr . Vidéothèque unique en Europe, elle contient un répertoire exceptionnel de 342 courts métrages sur le thème du handicap. Aujourd’hui on compte 55 668 visionnages de ces films sur le site.

Rappel Edition 2009

L’édition 2009 du festival a été couronnée de succès avec 146 films présentés. Ce qui en fait le festival de référence sur le handicap.

Quelques chiffres sur la dernière édition :

– Plus de 500 personnes lors de la projection spéciale pour le prix du public à l’Hôtel de Ville de Lyon.

– Plus de 500 personnes pour la soirée de remise des prix dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon.

– Plus de 900 festivaliers sur l’espace du Festival

Palmarès 2009, jury présidé par le réalisateur Jean-Pierre SINAPI -film « Nationale 7 »- (« Uneasy rider ») :

– Grand Prix du Festival et Prix du Public : « Le dernier envol », réalisé et produit par Yves Langlois/Canada

– Prix Essai : « L’œil de verre », réalisé par Frédéric Compain, produit par Carine Ruszniewski et Carole Lambert.

– Prix Fiction : « Quand maman sera partie », réalisé par Christophe Mornier, produit par Takami Productions.

– Prix Documentaire / Témoignage : « Sophie, portrait d’une mère d’enfant handicapé », réalisé et produit par Sabine Michelin Pigeon.

– Prix spécial du jury : « Gildas », réalisé et produit par Tristan Philippot et Juste Philippot.

* Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.festival-handica.fr