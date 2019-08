5e édition d’ « Autis-Act, 15 jours d’action pour combattre l’autisme »

Léa pour Samy revient du 3 au 17 octobre 2009 pour la 5e année consécutive d’« Autis-Act et pour quinze jours d’action pour combattre l’autisme ». « Autis-Act » est née pour faire connaître, reconnaître l’autisme, pour permettre la mise en place de prises en charge précoces et adaptées, pour sensibiliser l’opinion publique, former et informer les professionnels et aider les parents à bénéficier des outils pour accompagner leur enfant au quotidien. Les éditions précédentes d’ « Autis-Act » ont essentiellement porté sur l’information, la formation et la sensibilisation, remplissant leur objectif de faire connaître l’autisme. 2009 marque une nouvelle étape pour Autis-Act qui se donne pour nouvel objectif de vaincre l’autisme.

« Autis-Act » ouvrira le samedi 3 octobre avec le Congrès de Léa pour Samy à la Mairie de Marseille. Sur le thème « La prévention et la protection pour les enfants autistes et leur famille », les différents intervenants (scientifiques, associations et parents) définiront l’Autisme en tant que problème de santé universel, les droits de l’Enfant avec handicap et atteint d’autisme et l’éthique du corps médical. Ils expliqueront ce qu’est L’Analyse Appliquée du Comportement (A.B.A), ainsi que le rôle et l’implication des parents dans la prise en charge de leur enfant. Enfin, Léa pour Samy apportera plus de précisions sur son réseau national FuturoSchool dont l’unité parisienne fait l’objet d’un financement public depuis peu.

Les Rencontres de l’Espoir

… Pour informer et rapprocher les parents se trouvant dans la même situation. Pendant toute la durée d’ « Autis-Act » 2009, Léa pour Samy sillonnera la France (Toulouse, Marseille, Lyon, Tours, Lille…) et partira à la rencontre des parents souvent démunis face à l’autisme. L’objectif est de stimuler les parents tant pour la création d’associations que pour l’implication dans la prise en charge avec leur enfant.

Rencontres de mécènes

« Autis-Act » sera l’occasion de solliciter acteurs économiques et fondations afin de les sensibiliser à la cause trop méconnue qu’est l’autisme.

Une conférence de presse sera organisée en fin de campagne pour présenter le rapport réalisé par l’association sur la situation de l’autisme en France.