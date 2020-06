Dans quinze jours maintenant, dix-huit athlètes français de petite taille vont s’envoler pour Belfast. Objectif : Les 5es Jeux Mondiaux, une semaine de compétition et d’affrontements, mais aussi une semaine de fraternité, d’échanges et de rencontres. Dix-huit pays présents, près de deux cent cinquante athlètes, venus de tous les continents… la rencontre promet d’être belle. En savoir plus: http://nanosports.free.fr:80/