5e Cérémonie des Trophées APAJH

La Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, organise la 5e Cérémonie anniversaire des Trophées APAJH, le 11 mai prochain, en ouverture du festival international de l’UNESCO* pour la diversité culturelle. Premier concours pour l’accès aux droits des personnes en situation de handicap, les Trophées APAJH sont conçus pour sensibiliser l’opinion publique, valoriser et faire connaître des initiatives qui permettent la participation à la vie sociale, culturelle et professionnelle des personnes en situation de handicap.

L’UNESCO, fidèle partenaire depuis la première édition, fait l’honneur à la Fédération des APAJH d’accueillir cette année la Cérémonie des Trophées APAJH dans le cadre de son festival, une manifestation en totale adéquation avec l’engagement et les valeurs défendues par la Fédération des APAJH, depuis sa création en 1962.

En présence de Patrick Gohet, Délégué Interministériel aux Personnes Handicapées et président du Jury des Trophées APAJH 2009, cinq Trophées seront décernés au cours de cette soirée animée par Virginie Efira. De nombreux artistes et personnalités tels que Léa Drucker, marraine des Trophées APAJH, Elie Semoun, le Trio Esperança, ou encore la révélation rock de la SACEM Nima se mobiliseront sur scène pour changer, ensemble, le regard porté sur le handicap.

Pour participer à l’édition 2009, il est indispensable de se faire accréditer auprès du service communication de la Fédération des APAJH en indiquant par retour de mail votre nom et prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone ainsi que le média d’appartenance. Il est également impératif de se munir d’une pièce d’identité pour entrer à l’UNESCO.

Pour plus d’information : http://trophees.apajh.org/

Trophées APAJH 2009 – Lundi 11 mai 2009 à 20 heures précises (ouverture des portes à 19h30)

Maison de l’UNESCO – 125 avenue de Suffren – Paris 7e