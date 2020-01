5e cérémonie des Trophées APAJH le 11 mai à la Maison de l’UNESCO

La Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, célébrera le 5e anniversaire des Trophées APAJH, le 11 mai 2009, en ouverture du festival international de l’UNESCO pour la diversité culturelle.



L’UNESCO, fidèle partenaire depuis la première édition, fait l’honneur à la Fédération des APAJH d’accueillir la 5ème cérémonie des Trophées APAJH dans le cadre de son festival, une manifestation en totale adéquation avec l’engagement et les valeurs défendues par la Fédération des APAJH, depuis sa

création en 1962. Cette soirée, animée par Virginie Efira et parrainée par la comédienne Léa Drucker a été conçue pour valoriser et promouvoir des initiatives, publiques et privées, qui permettent la participation à la vie sociale, culturelle et professionnelle des personnes en situation de handicap.

L’édition 2009 présentera de nouvelles initiatives à travers cinq trophées, réalisés par la prestigieuse cristallerie Cristal Saint-Louis et qui seront remis par des personnalités politiques, artistiques, ainsi que par des partenaires des Trophées APAJH 2009 ayant souhaité soutenir cette grande fête pour

contribuer au changement de regard sur le handicap.

Maison de l’Unesco – 125, avenue de Suffren, Paris 7ème – le 11 mai 2009 à 20h00

Métro : Ségur (ligne 10) / Cambronne (ligne 6) / La Motte-Picquet Grenelle (ligne 6, 8 et 10)

Site Internet: http://trophees.apajh.org/

A propos de la Fédération APAJH.

Créée en 1962, la Fédération des APAJH compte aujourd’hui 25 000 adhérents. Elle accueille

ou accompagne 25 000 personnes en situation de handicap dans près de 600 établissements ou services. Elle oeuvre

pour promouvoir la dignité et la citoyenneté de toute personne en situation de handicap, et assurer à chacun un égal accès

aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et culturelle…).

En ouverture du Festival international de l’UNESCO pour la diversité culturelle 2009