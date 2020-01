57e Journée Mondiale des Lépreux

Les samedi 30 et dimanche 31 janvier 2010, l’Ordre de Malte France mobilise. Ce sont près de 11 000 quêteurs bénévoles qui récolteront les dons du public dans ses 104 délégations départementales. La mobilisation des bénévoles de l’Ordre de Malte France et la générosité des donateurs sont au coeur de la lutte contre la lèpre. Chaque année, la Journée Mondiale des Lépreux a pour objectif de collecter des fonds qui permettront de mener à bien la guérison et la réinsertion des victimes de la lèpre.

Ce fléau fait encore des centaines de milliers de victimes dans le monde. L’Ordre de Malte France continue sa lutte contre cette maladie et contre l’exclusion qui en

découle :

– prévention et diagnostic précoce de la lèpre

– soins, rééducation et appareillage des malades

Il intervient chirurgicalement sur les séquelles de la lèpre afin d’aider les personnes guéries à se réinsérer dans la vie de famille, dans la société et dans une activité professionnelle. La mission de l’Ordre de Malte France est de redonner leur dignité aux personnes victimes de la

lèpre.

L’Ordre de Malte France lutte contre cette maladie au Brésil, dans le sud-est asiatique (Cambodge, Laos, Vietnam), en Afrique (Cameroun, Gabon, Guinée Madagascar,

Mauritanie, Sénégal), et en Inde.

L’Ordre de Malte France : un moteur dans la recherche grâce au programme MALTALEP

Ayant pour but de faciliter l’essor des connaissances fondamentales sur la lèpre et la mise au point de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques, Maltalep soutient les travaux de recherche déjà engagés, et promeut l’initiation de nouvelles recherches. Deux bourses sur deux ans, d’un montant maximum de 150 000 dollars chacune par an, sont ainsi attribuées, pour la recherche fondamentale et la recherche clinique. La conduite et la mise en oeuvre de ce programme, unique en Europe, de l’Ordre de Malte France ont été confiées à deux comités spécifiquement créés :

Un comité d’organisation, présidé par le Professeur Jean-Marie Decazes, en assure la gestion d’ensemble. Il se réunit à Paris.

Un comité scientifique, présidé par le Professeur Philippe-Henri Lagrange et composé de personnalités de renommée mondiale dans le domaine de la lutte contre la lèpre et de la recherche médicale et scientifique. Il est chargé de la sélection des projets, de leur évaluation et du choix des lauréats.

Lancé en 2006, ce programme est sur le point de donner ses premiers résultats grâce aux lauréats de la 1ère année dont les travaux enregistrent des perspectives très positives.

L’association est agréée par le comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.

La Lèpre en chiffres :



Plus de 14 millions de lépreux guéris ces 25 dernières années

En quinze ans, la lèpre a été éliminée dans 98 pays…… mais reste endémique dans plus de 60 pays du monde.

Plus de 254 000 nouveaux cas recensés en 2007 (source OMS)

Encore plus de 1.5 millions de lépreux dans le monde (source OMS)

6 € = 6 mois de traitement pour guérir un enfant de la lèpre paucibacillaire

35 € = 1 an de traitement pour guérir un enfant de la lèpre multibacillaire

52 € = Guérison d’un ulcère plantaire (soins, cicatrisation et chaussures adaptées)