Seton, avec l’institut YouGov, a mené une étude sur ces interdits de la vie quotidienne que les Français ne respectent pas et ceux qu’ils souhaiteraient punir plus sévèrement. Le cas du stationnement illégal sur les places réservées aux personnes handicapées est significatif.

5% des Français avouent stationner sur une place handicapée sans autorisation (on imagine quel réalité est bien supérieure NDLR)

« Quelle interdiction êtes-vous le plus susceptible de transgresser ? » 5% des Français et 4% des Françaises ont avoué se garer abusivement sur une place handicapée. C’est dans le Nord-Est de la France que cette infraction est la plus fréquente : 7% des Français de cette région avouent le faire.

La Fédération des Malades et Handicapés nous explique l’importance de ce respect : « Les personnes qui commettent bien trop souvent cette infraction se disent n’en avoir que pour quelques minutes, notamment en ville pour aller chercher du pain par exemple. Ces personnes ne se mettent pas à la place des handicapés, or il est très difficile de se déplacer avec un fauteuil roulant, d’où l’importance de ces emplacements. »

52% des Français veulent une sanction plus sévère pour cette infraction

Selon la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), sur l’ensemble des requêtes envoyées auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 14.4% concernent les cartes de stationnement, soit plus de 612 000 demandes en 2016.

Note de la rédaction : aujourd’hui le macaron GIC est donné a toute personne qui se casse un ongle, le nombre des vignettes en circulation est énormissime ! N’importe qui les utilise y compris ceux qui prennent le GIC de leurs parents, de leurs Grand-Parent et s’estime légitime. Les copies couleurs sont aussi légion !

Parallèlement nous rappelons que les place GIC sont d’abord et avant out dimensionnées pour que les personnes en fauteuil roulant puissent sortir de leur véhicule en toute sécurité et non pas pour les personnes qui ont l’usage de leur jambe quand bien même elles posséderait un GIC .

Nous rappelons aussi que le GIC offre la gratuité du stationnement sur la voie publique, d’ou son succès et son utilisation frauduleuse que la police ne sait pour la plupart du temps pas contrôler.

