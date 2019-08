50 salariés d’ATMB se mobilisent aux côtés de l’APF pour la Fête du Sourire

Dans le cadre de la politique de mécénat d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) axée sur le thème du handicap, 50 salariés volontaires se sont mobilisés pour préparer et animer la Fête du Sourire en Haute-Savoie avec les bénévoles de l’Association des Paralysés de France (APF). Le temps fort se déroulera dans les rues de Sallanches le 21 mai, avec des animations gratuites pour toute la famille. L’objectif : changer le regard sur le handicap et récolter des fonds pour l’APF. D’autres actions accompagnent cette campagne de sensibilisation : un concours de dessin réunissant plus de 700 élèves des écoles élémentaires ou encore une exposition photo à la médiathèque de Chamonix jusqu’au 26 mai. Durant tout le mois de mai, ATMB reversera à l’APF la somme de 2 euros pour tout badge de télépéage acheté.

50 salariés ATMB bénévoles pour organiser la Fête du Sourire en Haute-Savoie

Cette année, l’organisation de Fête du Sourire en Haute-Savoie a été rendue possible grâce à la mobilisation des équipes d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc : 50 salariés se sont en effet portés volontaires pour préparer et animer bénévolement cette journée, aux côtés des bénévoles de l’APF. L’objectif de la Fête du Sourire est double : associer personnes handicapées et grand public pour changer le regard sur le handicap, tout en récoltant des fonds pour l’Association des Paralysés de France (APF).

« La mobilisation des équipes d’ATMB est la concrétisation de leur envie d’agir au service de la mobilité, et plus particulièrement du handicap. Tous ceux qui seront présents à Sallanches le 21 mai ont fait le choix de donner de leur temps personnel, ATMB offrant l’équivalent en temps de travail », explique Hugues Hourdin, président d’ATMB.

« C’est tout naturellement que le partenariat avec ATMB a été signé. Il a permis de concrétiser l’organisation de la Fête du Sourire, un projet imaginé depuis longtemps. Adhérents, bénévoles et salariés d’APF vont s’appuyer sur les équipes d’ATMB pour créer une nouvelle dynamique », précise Cédrik Carotte, directeur départemental de l’APF 74.

Un temps fort le 21 mai dans les rues de Sallanches avec des animations gratuites pour petits et grands !

Le 21 mai prochain, les rues de Sallanches seront transformées pour accueillir la Fête du Sourire. Les bénévoles d’ATMB et de l’APF organiseront de nombreuses animations gratuites :

– des ateliers de peinture, de maquillage et de fabrication de marionnettes pour les enfants

– la réalisation d’une fresque géante avec une artiste

– des spectacles de magicien, ventriloque et sculpteur de ballons

– un show musical animé par une troupe de sept artistes comiques

– une grande parade musicale pour clôturer la fête en beauté !

D’autres partenaires se sont également mobilisés pour la réussite de cette journée : la ville de Sallanches et le groupement des acteurs économiques de Sallanches, l’association Espace Handicap, la ville de Chamonix et la Communauté de Communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, ainsi que l’association Femmes et Enfants du Monde.

7 Ailleurs à Chamonix : une exposition photo sur le handicap à travers le monde

ATMB et l’APF proposent également un tour du monde du handicap en images à la médiathèque de Chamonix. Cette exposition, qui regroupe près de 50 clichés, se tiendra du 14 au 26 mai du mardi au samedi de 14h30 à 18h30 et le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Entre 2004 et 2008, deux photographes, Jérôme Deya et Jacques Grison, accompagnés du journaliste Franck Seuret ont sillonné le Togo et le Bénin en Afrique noire, la Pologne et la Hongrie en Europe de l’Est, l’Algérie, la Suède et la Chine. L’ambition est de poser un regard original sur le handicap dans le monde et de révéler au grand public la diversité des situations, des visages, des vécus… grâce à la photographie.

Le 14 mai à 16h30, lors d’une séance Théâtralire, aura lieu une lecture de l’ouvrage primé « Où on va papa ? », de Jean-Louis Fournier. Entrée libre.

Le vernissage de l’exposition photographique aura lieu le 16 mai à 18 h 00 en présence de Hugues Hourdin, président d’ATMB, Cédrik Carotte, directeur départemental de l’APF 74, Gérard Derouin, sous-préfet de Bonneville et Eric Fournier, maire de Chamonix.



Sensibiliser les plus jeunes sur le handicap : un concours de dessin qui réunit 700 élèves de 6 à 10 ans

ATMB et l’APF ont proposé à l’ensemble des écoles élémentaires des départements de la Haute-Savoie et de l’Ain un concours de dessin portant sur le thème du handicap. À Chamonix, 16 classes ont remis une oeuvre sur le thème « Dessine la Fête du Sourire ». À Annemasse, Bellegarde et Cluses, 8 classes ont participé au concours sur le thème « Dessine une journée avec Zoé, ton amie handicapée ». Cette action s’appuie sur la diffusion d’un livret éducatif rédigé par l’APF « Différent comme tout le monde » qui permet d’engager un moment d’échange avec les élèves. Une action similaire a également été mise en place pour les enfants des salariés d’ATMB. Le jury s’est réuni le 9 mai dernier pour désigner les œuvres primées. La remise des prix aura lieu le 16 mai à la médiathèque de Chamonix, lors du vernissage de l’exposition 7 Ailleurs.