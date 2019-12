50 000 citoyens appellent l’Autisme à être Grande Cause nationale 2011

Depuis octobre 2008, l’association Vaincre l’autisme – Mouvement Léa pour Samy sollicite de la part du Premier Ministre, François Fillon, la reconnaissance de l’Autisme en tant que Grande Cause nationale. L’association mobilise ainsi plus de 90 parlementaires et plus de 50 000 citoyens, signataires de la pétition, appuyant la loi déposée par les députés, Jean‐François Chossy et Daniel Fasquelle. Vaincre l’autisme s’apprête à déposer un dossier complet dans les délais impartis pour la campagne de Grande Cause nationale pour l’autisme en 2011, année qui coïncidera avec le 10ème anniversaire de l’association et l’orientation de celle‐ci vers le développement de la Recherche pour l’Autisme.

C’est dans ce contexte que Vaincre l’autisme organise le samedi 2 octobre prochain à l’hôtel de Ville de Paris « Le Congrès de l’Autisme » ‐ Congrès International de Haut Niveau – sur le thème « 2010 : perspectives de Recherche et de Traitements de l’Autisme ».

Les compétences internationales y seront réunies, une table ronde réunira chercheurs, institutions de Recherche et parlementaires pour définir les besoins de la Recherche pour l’Autisme.

L’Autisme est une maladie grave de santé publique qui touche 1 personne sur 100, soit 650 000 personnes affectées en France. A la veille de la mise en place d’un plan européen (2010‐2020) de santé publique pour l’Autisme par la Commission Européenne, Vaincre l’autisme engage le gouvernement français à se mobiliser en conséquence. La reconnaissance de l’Autisme en tant que Grande Cause nationale déclenchera la générosité française, européenne, pour cette cause et permettra le développement de la Recherche et des traitements pour vaincre l’Autisme. Tel est désormais notre objectif.