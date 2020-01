5 Questions à la Mission DEFI Handicap d’ADREXO

Spécialiste de la diffusion d’Imprimés Publicitaires physiques et numériques, ADREXO mène depuis plusieurs années une politique handicap, active. Un engagement fort pour l’entreprise et des actions concrètes, comme l’explique Emilie Goyer, chargée de mission RH et handicap au sein d’ADREXO.

A quand remonte la mise en place de la politique handicap d’ADREXO ?

E.Goyer : “La politique handicap d’ADREXO a été initiée il y a maintenant 7 ans. Une première action a été de créer, en 2008, un service dédié au handicap au sein de la Direction des Ressources Humaines d’ADREXO. Cette mission, que nous avons baptisée “DEFI Handicap”, a permis de lancer une véritable politique d’insertion des travailleurs handicapés dans l’entreprise et de proposer une aide, des conseils, et des solutions aux salariés.

Plus largement, la Mission DEFI a aujourd’hui pour rôle de mener des actions de recrutement, de formation, de sensibilisation, et de maintien dans l’emploi des salariés handicapés.”

Pouvez-vous nous en dire plus sur les actions menées pour l’emploi des personnes handicapées ?

E. Goyer : “Nous sommes régulièrement présents sur différents forums emplois, au niveau local ou au niveau national. Une fois le candidat recruté, il est aussi important de veiller à sa bonne intégration. Cela passe par un accompagnement de la Mission si le salarié le souhaite, mais aussi par la sensibilisation de tous les acteurs de l’entreprise, pour faire du handicap un vrai sujet d’échange et lever les idées reçues qui peuvent être un frein à l’intégration.

Pour cela, nous menons des campagnes d’affichage au format BD, des expositions dédiées au handicap, des ateliers de sensibilisation… Nous déployons également des modules de formation à l’attention des Managers d’ADREXO qui s’intitulent “Intégrer le handicap à ses pratiques managériales”. Cela leur permet d’avoir une meilleure connaissance de la diversité des handicaps, et d’accompagner au mieux leurs équipes.

Enfin lorsque cela est nécessaire, la Mission DEFI réalise aussi l’aménagement des postes de travail. En collaboration avec la Médecine du travail et un ergonome spécialisé, nous cherchons des solutions pour aménager le poste du collaborateur et lui permettre de poursuivre son activité dans les meilleures conditions possibles.”

Quels sont les types d’aménagements de postes possibles ?

E. Goyer : “Chaque aménagement est unique car il dépend de la situation du salarié. ADREXO emploie de nombreux distributeurs d’Imprimés publicitaires, dans ce cadre, l’aménagement prescrit peut concerner l’élaboration d’un chariot de distribution adapté à sa situation, ou tout autre équipement nécessité par son activité. Pour les salariés qui travaillent dans un bureau, l’aménagement peut être un écran ou un fauteuil. Bien souvent, l’aménagement est très simple à mettre en œuvre mais il permet au salarié une réelle amélioration de ses conditions de travail.”

Existe-t-il des aides particulières pour les salariés d’ADREXO reconnus travailleurs handicapés ?

E.Goyer : “Tout à fait, nous avons mis en place différentes aides pour nos salariés. Lorsqu’un salarié a besoin d’acheter un appareillage pour compenser son handicap, il peut par exemple déposer une demande de subvention auprès de la mission DEFI. ADREXO prend alors en charge 25% de la facture de l’appareillage, ce qui peut aller jusqu’à 1 000 euros par an et par salarié.

Il arrive aussi que le handicap concerne un enfant ou un membre de la famille à charge du salarié. Dans ce cas, le salarié peut demander une bourse spécifique créée par ADREXO, la “Bourse DEFI Handicap”, qui s’élève à 125 euros bruts et qui est renouvelable chaque année.”

Quelles sont les prochaines actions que vous souhaitez mettre en place ?

E.Goyer : Tout d’abord, continuer à accompagner nos salariés au quotidien. Aujourd’hui, nous employons 765 collaborateurs en situation de handicap, pour un taux d’emploi de près de 10 % selon le mode de calcul de l’Agefiph. Notre engagement et les actions mises en œuvre ces dernières années dans le cadre de notre accord d’entreprise nous ont permis d’amplifier nos actions, mais il est important de poursuivre nos efforts.

Ces prochains mois, en matière de sensibilisation, la Semaine pour l’Emploi des personnes handicapées sera l’occasion de mettre de nouveau le handicap au cœur des débats. Et cela sera aussi le cas chez ADREXO, avec de nouveaux supports et de nouveaux modules de sensibilisation autour du handicap.”

