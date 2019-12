5 octobre 2010

Une conférence-débat est organisée dans le cadre de la première journée nationale des aidants, lancée cette année par Eric Woerth et Nora Berra, cette conférence a pour objet de vous présenter les différentes solutions de répit qu’il existe à destination des aidants familiaux des personnes en situation de Handicap. Face au difficile constat de non prise en compte de la question du répit des aidants, la délégation APF du Rhône a initié en janvier 2009 un service expérimental d’aide au répit destiné aux aidants familiaux de personnes adultes handicapées moteur vivant à domicile : les Fenottes. Ce service s’est inspiré du projet québécois « des baluchonneuses Alzheimer » dont la vocation est de fournir une aide à domicile aux aidants naturels de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Le principe initial, repris par l’APF du Rhône, fut adapté à la population très spécifique des personnes en situation de handicap moteur et au contexte socio-culturel français en associant possibilité de répit à domicile, groupes de parole et formations des aidants.

Le combat de l’APF confirme alors son action en matière de revendication pour :

• faire reconnaître la démarche auprès des instances publiques et politiques locales,

• inclure la problématique du répit dans les plans d’aide personnalisée élaborés par la MDPH.

A l’horizon de janvier 2011, nous pouvons dès à présent dresser un bilan plus que positif des deux années d’expérimentation. Ce service associatif ayant démontré son rôle d’utilité publique, le Conseil Général s’est positionné en faveur d’une possible prise en charge du service, et ce, dès janvier 2011. Dans l’attente d’une réponse définitive, les Fenottes poursuivent leur action…

Venez nombreux participer au débat pour qu’enfin les aidants qui s’occupent quotidiennement de leur proche en situation de handicap, ne se retrouvent plus dans un état d’isolement et d’épuisement.

05 Octobre 2010, dans les locaux du SESVAD APF, 10 rue de la pouponnière, code entrée 2000A, 69100 Villeurbanne.

Contacts :

Marion Hercé, Chargée de communication – marion.herce@apf691.com

Caroline DUPERCHY, référente Fenottes – fenottes@apf691.com