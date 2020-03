Samedi 5 juin 2010 à 09h00





Les disciplines « handisport » permettent aux personnes handicapées d’échapper à l’isolement que leur impose leur handicap. Pour les personnes aveugles et malvoyantes cela passe par le Torball et le Cécifoot, sports d’équipes et de compétition. Les disciplines individuelles sont plus rares pour ceux qui ne voient pas. Le Triathlon en est une et non des moindres.

Ainsi, le 5 juin prochain, le Château de Versailles accueille le Grand Triathlon Valentin Haüy. Grande première s’il en est, cette épreuve d’un genre totalement nouveau propose aux participants des épreuves adaptées.

La course se déroule en binômes (voyant / non-voyant) et consiste en :

Ø Course à pied : 7 km

Ø Vélo-tandem : 15 km

Ø Canoë sur le grand canal

Des concurrents venus de toute la France participeront à cette compétition.

Si la matinée est entièrement consacrée aux sports, elle sera suivie d’un après-midi culturel par une visite tactile du Château de Versailles.

Au service des aveugles et des malvoyants depuis 120 ans, l’Association Valentin Haüy fait de l’activité sportive un atout contre l’enferment lié particulièrement au handicap visuel et une source d’intégration sociale, d’épanouissement personnel et physique.

En effet, la pratique d’un sport est une formidable opportunité. Elle favorise la confiance en soi, l’expression de ses talents et la création de liens. L’apport irremplaçable du sport, pour l’épanouissement des personnes déficientes visuelles, a toujours fait partie des priorités dans les objectifs de l’AVH. L’Association Valentin Haüy est présente à Paris et en Province et grâce à ses 85 comités, elle organise des rencontres sportives dans de nombreuses autres disciplines.