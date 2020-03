5 février 2010

La CNSA et la Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité organisent conjointement, le 5 février prochain à la Bibliothèque nationale de France, une journée technique sur le thème “Autonomie et logement”. Elle traitera de l’adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées autant d’un point de vue technique que financier.

Organisée autour de trois tables rondes, Évaluer pour préconiser, Réaliser et Financer, cette journée doit permettre aux professionnels concernés (ergothérapeutes, assistants sociaux, médecins, techniciens du bâtiment, bailleurs sociaux,…) de se connaître, d’échanger et d’identifier les actions et initiatives locales déjà en place.

Inscriptions par fax au 01 53 91 28 87