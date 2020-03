5 e édition du Festival « Regards Croisés »

Créé en 2009 à l’initiative de l’association L’Hippocampe, ce festival rassemble des films de courts métrages sur le thème « Métiers et Handicaps ». Objectif : valoriser les aptitudes et compétences des salariés en situation de handicap pour faire évoluer le regard de chacun. Sous forme de reportages, fictions ou témoignages, les participants s’emploient à montrer qu’être différent est une source de richesse pour l’entreprise.

À travers cette manifestation, L’Hippocampe souhaite créer un réflexe positif auprès des entreprises en sensibilisant les DRH et les managers. Pour participer à la prochaine édition, il suffit de s’inscrire avant le 15 juin (fiche d’inscription et règlement complet en téléchar-gement sur http://www.festivalregardscroises.com/sinscrire/proposer-un-film/). La remise des prix aura lieux les 3 et 4 octobre 2013 à Nîmes.