Restitution des 5 chantiers nationaux Tous mobilisés, Tous concernés !

Devant le CNCPH en présence de Sophie CLUZEL, les rapporteurs des 5 chantiers nationaux mis en place dans le cadre de la Conférence Nationale du Handicap sont venus restituer le résultat de leurs travaux. Ces cinq chantiers ont fait l’objet d’une étroite concertation avec tous les acteurs concernés.

Lancée il y 7 mois la Conférence Nationale du Handicap 2018-2019 s’est organisée autour de trois volets :

la labellisation des actions citoyennes sur les territoires ;

des déplacements des ministres à la rencontre des citoyens ;

le lancement de 5 chantiers nationaux : améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les enfants ; rénover la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées adultes ; faire évoluer les Maisons départementales du handicap ; prévenir les départs non souhaités en Belgique ; assurer la participation des personnes en situation de handicap à la construction des politiques publiques.

Ces 5 chantiers portent tous des propositions à la fois nombreuses et de qualité pour renforcer le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap, priorité du quinquennat. Le Gouvernement va procéder à leur examen attentif, en lien avec les départements, pour une amélioration concrète de la vie des personnes et de leurs familles.

Plus globalement, les conditions doivent pouvoir être trouvées d’un pacte de confiance, d’appui et d’exigence renouvelé entre l’Etat et les départements sur l’activité des MDPH, pour une qualité de service à la fois équitable sur l’ensemble du territoire national, améliorée pour toutes les familles et permettant des solutions adaptées pour les personnes.

Aussi, l’Etat souhaite s’engager, avec les départements principalement concernés, pour éviter les départs des adultes handicapés vers la Belgique, qui sont aujourd’hui plus de 6000 dans les établissements wallons.

Les travaux doivent aussi permettre de progresser sur les besoins de compensation non couverts comme l’accompagnement des parents handicapés pour qu’ils bénéficient d’une parentalité ordinaire, ou encore une meilleure lisibilité et adaptation des aides dédiées aux enfants en situation de handicap dont la prise en charge précoce constitue un enjeu fort.

Le handicap est l’affaire de tous. Etat, collectivités territoriales, associations gestionnaires sont en co- responsabilité pour changer la donne. Un travail sera engagé avec les associations autour d’un accord de méthode permettant de mobiliser au mieux l’expertise de chacun, et d’asseoir la complémentarité des actions.

Rendez-vous est donné à l’automne pour la tenue de la Conférence Nationale du Handicap 2019

« Tous concernés, tous mobilisés », à l’appui d’une nouvelle dynamique citoyenne, qui prendra la forme d’un « Forum national pour une société inclusive ».

Les 5 chantiers nationaux ouvert dans le cadre de la Conférence Nationale du Handicap, pour simplifier la vie des personnes en situation de handicap :