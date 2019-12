5 au 9 février 2009

Horaires : 10h30 – 19h00

Lieu : Paris-Expo/Porte de Versailles – Hall 2.2 – Paris 15è

Accès

Métro : Porte de Versailles (ligne12)

Bus : 39 – 80 – PCI

Tram : ligne T3

Voiture : parking payant

SNCF : fiches de réduction -20% (sur demande par courrier à l’organisation en précisant le salon)

Prix d’entrée

• 8 euros (donnant accès aux stands, conférences, ateliers-conférences et à l’espace des pratiques corporelles)

• 6 euros (chômeurs, rmistes, invalides, étudiants)

• Gratuit

– pour les enfants de moins de 12 ans

– sur pré-inscription sur le site www.salon-medecinedouce.com

Médecine douce et Thalasso c’est aussi:

6 espaces thématiques pour cultiver l’art du bien-être et de la santé

– Thalasso et cures de santé en France et à l’étranger : thalassothérapie, thermalisme et spas, cures ayurvédiques ou de jeûne, séjours nature et méditation …

– Massages du monde à tester sur place : shiatsu, massage ayurvédique, thaï ou chinois, réflexologie plantaire ou faciale, amma, massage métamorphic ou aux pierres chaudes…

– Produits de beauté et de santé, certifiés bio ou naturels :

•Soins essentiels de beauté : cosmétiques visage et corps, maquillages et parfums, shampooings et teintures, savons…

•Phytothérapie et compléments alimentaires : huiles essentielles, fleurs de Bach et élixirs de la ruche, vitamines, minéraux et oligo-éléments…

– Forum des fédérations et praticiens des médecines naturelles : homéopathie, ostéopathie, naturopathie, fasciathérapie, kinésiologie, médecine traditionnelle chinoise, ayurvéda, hypnose…

– Gymnastiques et pratiques corporelles : cours et démonstrations de yoga, taï chi, qi gong, wutao, Méthode de Libération des Cuirasses©, Pilates, technique Alexander, nia …

•13 conférences sur de grands sujets santé et les traitements associés en éco-médecine : stress, obésité, diabète, troubles du sommeil, vieillissement oculaire, acupuncture et hypnose en pré et post-opération, de plus en plus pratiquées en milieu hospitalier…

•Nouveau :15 ateliers-conseils personnalisés autour de 5 thématiques : Les yeux et le regard ; Profils et typologies ; L’univers du parfum ; Une beauté naturelle et Tests corporels et prévention.

•130 ateliers-conférences

Pour mieux comprendre les méthodes de soins et leurs bénéfices.