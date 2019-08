5 & 6 février 2010

Depuis la réforme du LMD, l’offre de formations au niveau masters et 3es cycle s’est fortement développée. La mobilité internationale est aussi favorisée, augmentant encore les

possibilités pour les étudiants d’enrichir leur cursus. Le besoin d’information sur les masters I, masters II, Masters Spécialisés et MBA est d’autant plus important. Un salon spécial masters et 3es cycles est donc indispensable à Toulouse pour présenter les différentes formations existantes.

Ce salon permet à tous les étudiants (de bac+3 à bac+5) de choisir une spécialisation et développer les compétences recherchées par les entreprises, d’acquérir les connaissances et les méthodes de travail indispensables à la réussite d’un engagement vers la Recherche ou tout simplement de s’ouvrir à l’international. Les domaines représentés : sciences de l’ingénieurs, informatique, chimie, biologie, biotechnologie, environnement, marketing, communication, commerce international et relations interculturelles, finances, contrôle de gestion, ressources humaines, droit, sciences politiques, sciences humaines, sciences économiques etc… permettent à chacun de trouver sa voie.

Pour répondre à toutes les questions des étudiants, plusieurs établissements seront présents :

– des établissements de formations supérieures, des écoles de commerce, des masters internationaux, des universités et des écoles d’ingénieurs.

– l’espace Carrières Jeunes Diplômés

– l’espace de Recrutement Carrières Jeunes Diplômés est un évènement incontournable pour rencontrer des entreprises telles qu’Auchan, Atac, Pôle Emploi, UBI France (VIE international), Groupama, ERDF… et décrocher son premier emploi !

Les jeunes diplômés de bac +2 à bac +5 issus de Grandes Ecoles de Commerce et Ingénieurs, des universités et des établissements de formation de niveau bac +2/3, BTS, IUT, licence pro, peuvent rencontrer des entreprises qui recrutent en direct pour un 1er emploi.

Les candidats déjà dotés d’une expérience de 1 à 4 ans peuvent également se faire connaître et décrocher des entretien. Un seul mot d’ordre : venir motivé avec son CV !

PROGRAMME DES CONFERENCES

Vendredi 5 Février 2010

10h30 Recherche, professionnel ou spécialisé : bien choisir son master.

11h30 Décrocher son 1er emploi : CV, lettres de motivation, etc.

12h30 Master professionnel : cap sur l’emploi.

13h30 Jeunes diplômés en situation de handicap : préparez votre intégration professionnelle. Conférence organisée par Hanploi.com

14h30 Bien organiser sa recherche d’emploi (presse spécialisée, Internet, réseau, etc)

15h30 Master recherche : objectif doctorat.

16h30 Les atouts d’un 3e cycle (MR, MP, MS, MSc, etc)

Samedi 6 Février 2010

10h30 Master spécialisé : une expertise métier.

12h00 Spécialisations, formations complémentaires après un bac + 3/4 : comment choisir sa spécialité et son école ?

14h30 Que faire après un bac + 4/5 : poursuivre ses études ou entrer dans la vie active ?

16h00 DRT, DU, magistères, mastères… : bien choisir son diplôme