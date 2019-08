5 000 personnes attendues sur la 4ème édition de l’Intégrathlon

Le mouvement sportif scolaire largement impliqué

Le 22, 23 et 24 mai, le rassemblement UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), le rassemblement USEP (Sportive de l’Enseignement du Premier Degré), les centres de loisirs, l’Université Paris 13 et les différentes initiatives des collèges et des lycées locaux contribueront à sensibiliser plusieurs milliers de jeunes et de scolaires.

Un week-end grand public ouvert à tous

Le week-end du 25 et 26 mai une quarantaine d’activités sportives libres d’accès, sont proposées au grand public. Les sportifs, les non sportifs, les handicapés et les valides se rencontrent pour partager et échanger autour de leurs pratiques sportives dans une ambiance conviviale.

Tremblay-en-France : ville cœur 2013

Cette année Villepinte passe le flambeau à Tremblay-en-France qui devient la ville cœur de la manifestation. Tremblay-en-France accueillera notamment la soirée d’ouverture le mercredi soir.

La mobilisation de tous les acteurs du département

Cette manifestation mobilise plus de cinquante associations locales, les fédérations et leurs comités sportifs, ainsi que le CDOMS 93 , Terres de France, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, le Conseil Régional d’Ile-de-France, la DDJCS 93, le CDOS 93, les comités handisport et sport adapté, des établissements spécialisés… Ces acteurs du monde du sport et/ou du handicap travaillent toute l’année main dans la main pour donner à cette belle initiative toute l’ampleur qu’elle mérite, mais aussi pour que l’Intégrathlon devienne une réalité au quotidien.

La Société Générale renouvelle le soutien qu’elle porte à cette manifestation qui favorise la mixité des publics. Leur contribution va notamment permettre l’achat de matériel adapté.

Rendez-vous du 22 au 26 mai à Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte pour cette grande fête du sport pour tous !

(*) Syndicat intercommunal d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye.