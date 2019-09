5 000 euros pour soutenir l’atelier menuiserie de la MJC de Villeurbanne

Jeudi 24 janvier, la Fondation Orange représentée par Lucie Chopinet sa Déléguée au mécénat et à la solidarité en Centre Est, a remis à Denise Perrault présidente de la MJC Villeurbanne, un chèque de 5 000 euros. Cette dotation de la Fondation Orange aidera à l’achat du matériel pédagogique afin de former des enfants en situation de handicap visuel à la menuiserie.

L’association par l’intermédiaire de Daniel Gineys, salarié Orange, a déposé un dossier dans le cadre d’un appel à projets solidaires lancé en 2012 auprès du personnel Orange. Cet appel à projets soutient financièrement ceux qui favorisent l’insertion, l’autonomie sociale et professionnelle, la lutte contre l’exclusion, la création de lien social. Soutenus par la Fondation Orange, ce sont 50 dossiers qui sont parvenus à la Direction Orange Centre Est. 20 d’entre eux ont pu bénéficier d’une aide financière, pour aider des opérations favorisant le lien entre les personnes.

Cette opération est placée sous le double signe de la solidarité et de la valorisation de l’engagement des salariés. Un comité de sélection composé de personnalités du monde économique et social de la région et de salariés reconnus pour leur implication dans la solidarité a délibéré une fois l’appel à projets terminé. Cet appel à projets a permis de récompenser des projets dans différents domaines (handicap – insertion social – enfants malades) dans tout Rhône Alpes Auvergne.

L’atelier menuiserie de la MJC Villeurbanne

La MJC Villeurbanne a créé en partenariat avec la cité scolaire René Pellet de Villeurbanne, établissement spécialisé dans le handicap visuel, un atelier menuiserie à destination des enfants en situation de handicap visuel.

L’association va utiliser ces 5 000 euros pour acquérir du matériel pédagogique pour son atelier menuiserie qui a pour objectif de donner la chance à ces enfants handicapés de découvrir l’activité du bois et de réaliser de petits travaux de menuiserie qu’ils n’auraient pas eu l’occasion de pratiquer en dehors de ce cadre privilégié. La MJC et son atelier menuiserie accueille 5 à 7 jeunes handicapés deux jeudis par mois de 19h45 à 21h. Ils sont encadrés par deux enseignants-éducateurs de la cité scolaire René Pellet et par deux bénévoles de la MJC.