4es Assises de l’habitat privé social en Ile-de-France: adaptation et accessibilité du logement

Les 4es Assises de l’habitat privé social en Ile-de-France, organisées à l’initiative de l’Union Régionale des Pact d’Ile-de-France se dérouleront le 10 mars 2009 au Conseil régional. Cette manifestation sera consacrée à l’adaptation et à l’accessibilité du logement pour les personnes handicapées et dépendantes.





Pour éviter que le handicap et la dépendance ne constituent des facteurs d’exclusion, l’adaptation et l’accessibilité du logement sont des réponses essentielles. Le déséquilibre de la pyramide des âges illustre à quel point les besoins sont immenses pour les personnes âgées. Pour les personnes handicapées, quelle que soit la nature du handicap, il s’agit de faciliter le maintien à domicile dans un cadre de vie familier proche de la famille et des services. L’adaptation du logement et la réalisation de son accessibilité font partie intégrante de l’amélioration de l’habitat. Les Pact franciliens ont toute leur place dans la réflexion et l’action opérationnelle pour réaliser ces grands chantiers des années à venir. Ils apportent une expérience, des compétences et des méthodes sur lesquelles peuvent s’appuyer les acteurs locaux. “Comment rendre le logement adapté et accessible à tous ?”, tel est le thème des 4es Assises de l’habitat privé social en Ile-de-France.

Parmi les principaux intervenants, Jean-Luc Laurent, vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France en charge du logement ; Sabine Baïetto-Beysson, directrice générale de l’Anah ; Hervé Le Bras et Férial Drosso démographes ; l’Association des paralysés de France ; Francine Bavay, vice-présidente du Conseil régional en charge du développement social, de l’économie sociale et solidaire, de la santé et du handicap ; Jean-Pierre Tourbin président de la CAF de Seine-Saint-Denis ; Luc Broussy, conseiller général, délégué auprès de la vice-présidente aux affaires sociales du Conseil général du Val-d’Oise; Christine Dupré, directrice de la MDPH 77 ; Georges Cavallier, président de la Fédération des Pact. Ils confronteront leurs points de vue sur les besoins et enjeux de l’adaptation du logement et, sur les solutions, les pratiques et les acteurs sur lesquels s’appuyer.

L’Union Régionale des Pact Ile-de-France, présidée par Dominique Giry associe les huit Pact franciliens. Ces associations mobilisent 350 salariés et 240 administrateurs et bénévoles qui aident chaque année 13 000 ménages à améliorer leur logement.

Contact : Christophe Martin

Pact d’Ile-de-France – 14, av. Ledru-Rollin – 75012 PARIS – Tél. : 01 40 01 06 72

Fax : 01 43 43 78 53 – Email : christophe.martin@urpactidf.org

www.urpactidf.org