4eme journée d'information emploi et handicaps à Antibes

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Antibes Juan-les-Pins organise, dans le cadre de la Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées, la 4ème Journée d’informations « Emploi & Handicaps » qui aura lieu le vendredi 16 novembre de 9h à 16h30 aux Espaces du Fort Carré, à Antibes.

Cet événement réunit les entreprises locales inscrites dans une démarche d’embauche de personnes handicapées, les travailleurs handicapés, le milieu protégé de l’emploi, les associations ainsi que les principaux organismes institutionnels qu’une personne en situation de handicap est susceptible de rencontrer tout au long de son parcours professionnel.

Au programme :

– Des espaces d’informations ouverts en continu de 9h à 16h30

De nombreux partenaires institutionnels ont souhaité s’associer à nouveau à l’évènement : AGEFIPH (1), CAF (2), CAP EMPLOI (Handy Job 06), CARSAT Sud Est-Service Social, C.F.A F.A SESSAD SP (3), CMA (4), CPI (5), DIRECCTE (6), IMS Entreprendre pour la cité, MDPH06 (7), MAISON DE L’EMPLOI (C.A.S.A.), MAISON DES ENTREPRISES (CCI Côte d’Azur), MISSION LOCALE ANTIPOLIS, OPCALIA, POLE EMPLOI, SAMETH (8), UPE 06 (9).

Ils sont regroupés dans les espaces suivants :

« Evaluation et orientation » : prévention de la désinsertion, statut, droits, orientation socioprofessionnelle et calcul de l’AAH

prévention de la désinsertion, statut, droits, orientation socioprofessionnelle et calcul de l’AAH « Accompagnement à l’emploi » : conseil, placement et maintien dans l’emploi

: conseil, placement et maintien dans l’emploi « Création et reprise d’entreprises/commerce/artisanat » : aides à la création

aides à la création « Formation, alternance et aides à l’embauche » : aides financières et mesures existant en matière de formation, apprentissage, alternance, contrat de professionnalisation et aides à l’embauche

: aides financières et mesures existant en matière de formation, apprentissage, alternance, contrat de professionnalisation et aides à l’embauche « Technique et recherche d’emploi » : préparation des CV et des entretiens d’embauche

: préparation des CV et des entretiens d’embauche « Milieu protégé de travail » : présentation des différents établissements et services d’aide par le travail (ADAPEI, ADSEA, AFPJR, APREH)

: présentation des différents établissements et services d’aide par le travail (ADAPEI, ADSEA, AFPJR, APREH) « Associations » représentatives de chaque type de handicap : présentation des activités et services d’accompagnement (APF, AVH, Ecole des Chiens guides d’aveugles de Biot, GEM « Phénix », ISATIS, PEP06-HORUS, SAMSAH DV, UNAFAM, URAPEDA)

– Les temps forts qui marquent cette 4ème Journée d’informations “Emploi & Handicaps”

De 9h à 16h30 NON STOP : les rencontres avec les recruteurs. Une soixantaine d’entreprises issues du secteur privé et public ont répondu à l’appel et proposent près de 300 profils de postes :

ABC Dépendance, Adia, Aéroport Nice Côte d’Azur, Air France, Aktisea, Albax, AMCVHS, Balitrand, Banque Populaire, But Antibes, Caisse d’Epargne, Carrefour Market, Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis, Castorama, CCAS Antibes, CIA France, Club méditerranée, Cofely-GDF Suez, Convers Télémarketing, Crédit Agricole, CRIT Interim, Décathlon, Derichebourg, Eiffage Construction, EMS, ERDF, Flunch, Galderma, Galeries Lafayette, GFI Informatique, Grands Moulins de Paris, Groupe Lucien Barrière CANNES, GSF, Hôtels Belles-Rives et Juana, Hôtel Martinez, INRIA, Koné, La Poste, Leroy Merlin, Logica, M-Planet, Mane, Manpower, Mc Donald Antibes, Mc Donald Cagnes, Metro Cash & Carry, Nature & Jardins, Norauto, Orange France Telecom, Radisson Blu Hotel, Randstad, SAP Labs, SNCF, Sogeti Capgemini, T’Plus, Thalès Alenia Space, Véolia eau, Mairie d’Antibes, Virbac, VTR Concept …

Des ateliers collectifs de redynamisation, estime de soi et préparation aux entretiens d’embauche. Sur inscription auprès du Point Handicap au 04 92 91 39 08.

Une exposition photos sur le thème « Le handicap au travail : les salariés dans l’objectif »

L’exposition photos ‘Le handicap au travail, les salariés dans l’objectif!’ a été réalisée par IMS-Entreprendre pour la Cité avec le concours d’une centaine de salariés de quatorze entreprises de PACA. L’objectif ? Associer les salariés pour échanger sur le sujet du handicap dans l’entreprise, lutter contre les stéréotypes et faire évoluer les représentations ! Conçue à la fois pour déconstruire certaines idées reçues sur le handicap et pour véhiculer les messages de salariés d’entreprises, l’exposition vous fait voyager en images dans différents univers professionnels au gré des expériences et des réflexions de chacun.

Une conférence, de 15h à 16h, sur le thème « L’Allocation aux Adultes Handicapés : évolutions de la réglementation » animée par la MDPH 06 et la CAF, SUR INSCRIPTION, au Point Handicap au 04.92.91.39.08.

– Une manifestation accessible

Présence d’interprètes et interfaces en langue des signes (URAPEDA)

Navette : ligne 13 et parkings gratuits

Buvette-snack

Adresse : Espaces du Fort Carré, 61 avenue du 11 novembre, Antibes.

(1) Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (2) Caisse d’Allocations Familiales (3) Centre de Formation d’Apprentis Formation Adaptée, Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile Social et Professionnel (4) Chambre des Métiers et de l’Artisanat (5) Centre de Promotion et d’Insertion socio-professionnelle (6) Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (7) Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes Maritimes (8) Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (9) Union pour les Entreprises des Alpes Maritimes