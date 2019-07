Jeudi 26 septembre 2013, de 10h à 17h, 4ème Forum « Emploi-jeunesse-handicap » au CIDJ dans le cadre de la Semaine de l’insertion professionnelle, en partenariat avec la Région Ile-de-France, la Société Générale et ARPEJEH. Un événement 100 % accessible pour trouver un emploi destiné à tous les jeunes en situation de handicap (sensori-moteur, psychique ou mental …).

Une trentaine d’entreprises recruteront dans tous les domaines d’activité, pour des postes de tous niveaux :

ACCOR (hôtellerie-restauration), ENT (Safran/A talent égal), Apprentis d’Auteuil, Association Jérémy (métiers de l’aérien), BNP Paribas, CFA CERFAL, CFA Groupe IGS (gestion, administration, management), CITY ONE (accueil), EKIAJOBS/JOBEKIA, ELIOR (restauration), EPIC / SNCF, ERGALIS Plus RH (tertiaire, banque et nouvelles technologies), FARE (nettoyage), Fondation Boris DOLTO (formations paramédicales), FORMAPOSTE, GENERALI (assurance), GIE PV-CP SERVICES (locations de vacances), IPSEN PHARMA, Lagardère active (médias), LB DEVELOPPEMENT , LVMH, Métro cash & carry, NATIXIS (banque), RENAULT SAS, SOCIETE GENERALE, SOM groupe ORTEC (ingénierie), STHREE (cabinets de conseil en recrutement), TF1, TOTAL…

Offres du secteur adapté avec la Sellerie Parisienne et des Centres de Réadaptation Professionnelle représentés par le CRP Jean Moulin.

Aide à la recherche d’emploi

Consultation d’offres et aide à la rédaction de CV/lettre et préparation à l’entretien d’embauche.

Participeront Pôle emploi, JOBEKIA, Tremplin Etudes, Entreprises, Handicap, UNIRH 75/Cap Emploi.

Conseils personnalisés du CIDJ, de l’association ARPEJEH (mise en relation des jeunes avec des entreprises, pour les aider à construire un projet professionnel.), de l’association Guy Renard (droits des jeunes malades et handicapés).

Consultation de l’annuaire des établissements accessibles aux étudiants handicapés en ligne sur www.jcomjeune.com

Trouvez votre établissement d’enseignement supérieur accessible sur le répertoire en ligne du CIDJ : plus de 1 500 établissements ordinaires d’enseignement supérieur recensés

Informations pratiques :

Jeudi 26 septembre 2013, de 10 h à 17 h, au CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris

Métro Bir-Hakeim ligne 6, RER C Champ-de-Mars

Entrée libre – Inscrivez-vous sur

http://www.cidj.com/webform/forum-emploi-jeunesse-handicap

et recevez quelques jours avant la liste des entreprises présentes.