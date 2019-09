Le Secours Catholique et 5 organisations de solidarité internationale vous invitent du 23 au 28 janvier 2011 à participer aux séances-débats du 4ème Festival International du Film des Droits de l’Homme en Midi-Pyrénées.

Les cinq associations organisatrices ont invité pour l’occasion des spécialistes des questions ou pays présentés dans les documentaires (réalisateurs, responsables de programmes ou de zones géographiques, experts thématiques…).

Six documentaires sont ainsi proposés sur les pays ou thématiques suivants :

la vie des populations du Sud Soudan depuis le cessez le feu, l’occasion à l’issue de la projection de faire le point sur la situation suite au référendum d’indépendance qui démarre le 9 janvier, Reconstruire l’espoir

la Responsabilité sociale et environnementale des entreprises et la mobilisation citoyenne, cas de la Colombie, l’Affaire Coca et de l’Equateur, le sang de Kouan Kouan

l’exploitation des enfants au Sénégal, les enfants perdus de M’bour

les mineurs isolés étrangers en France, l’énergie de l’espoir

la réconciliation face à la violence en Albanie, la Besa de Luce

A l’issue des projections, une discussion-débat est organisée avec la participation de spécialistes du pays ou des sujets traités. L’organisation de ces discussions est répartie entre les associations suivant l’expertise de chacune (connaissance du pays et/ou de la thématique). Les associations partenaires sont également invitées à participer aux débats.

Le festival se déroule à Toulouse, Castanet, Tournefeuille, Albi ET Pamiers

Programme du Festival

6 documentaires, 11 projections-débat, 6 thématiques pour aborder la question des droits de l’homme à travers le monde…

Utopia – Tournefeuille

Dimanche 23 janvier

10h00

Intervenant : Julien Terrier,

MJC Ciné 113 – Castanet Tolosan

Dimanche 23 janvier

20h15 :

Reconstruire l’Espoir – Soudan,

Intervenant

Cinéma ABC – Toulouse

Lundi 24 janvier

19h30 : Inauguration du Festival

20h30 :

Reconstruire l’Espoir – Soudan,

Intervenants : Christian Mailhes

Vincent Mudry

Mardi 25 janvier

19h00 :

Les Enfants perdus de M’Bour – Sénégal,

Intervenants : Marc Dubreuil

21h00 :

Le Sang de Kouan Kouan – Equateur,

Intervenants : Jacques Viers,

Jean-Denis Crola,

Jeudi 27 janvier

19h00 :

La Besa de Luce – Albanie,

Intervenants : Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro

Michel Dagras :

21h00 :

L’Energie de l’espoir – France,

Intervenants

Vendredi 28 janvier

21h00 :

L’Affaire Coca-Cola – Colombie/Etats Unis, thème : la responsabilité sociale des multinationales

Intervenants : Antonio Manganella,

Carlos Palma

Salle Espalioux – Pamiers

Mercredi 26 janvier

20h30 :

Le Sang de Kouan Kouan – Equateur,

Intervenant : Jacques Viers,

Cinéma de la Scène Nationale d’Albi

Tarifs : 5 € / abonnés 4,2 €

Jeudi 27 janvier

20h30 :

Reconstruire l’Espoir – Soudan,

Intervenant : Christian Mailhes

Maison des Compagnons du Devoir – Albi

Participation libre

Vendredi 28 janvier

20h30 :

La Besa de Luce – Albanie,

Intervenants : Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro

Retrouvez le programme sur

