4ème édition du Carrefour des arts martiaux autour du handicap

La 4e édition du Carrefour des arts martiaux autour du handicap se déroule cette année le 7 avril 2013 au Gymnase Jean-Baptiste Aubry à Reuil Malmaison (92) .Organisé sous le patronage de la FFWUSHU, ce lieu de rencontres et d’échanges a pour vocation de démontrer que les personnes en situation de handicap ont une place à part entière dans les arts martiaux externes, internes ou les arts de bien être énergétique.

L’intérêt de cette journée, est de pouvoir découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, en éprouver les difficultés et en ressentir les bienfaits. Que ce soit par recherche du combat, de l’opposition, du défi de soi-même, ou que ce soit par recherche de bien-être, de relaxation et de méditation, le carrefour répondra à cette demande.

S’il est destiné aux personnes en situation de handicap avant tout, le carrefour, croisement de disciplines martiales et énergétiques, attire également des pratiquants valides, qui veulent comprendre la pratique adaptée au handicap. C’est ainsi que ce lieu réunit chaque année des personnes valides, des personnes en situation de handicap, et de plus en plus de disciplines désireuses de mettre en commun leurs connaissances.

Programme

10h – 11h30 : Conférence

Intervenants : Philippe AYMOND pour le Handibudo

et Michel BOUDON pour la FFHandisport judo

11h30 – 12h30 : Ateliers

Karaté par Francis PLANA

Tai Chi Chuan par Alain GUILLEUX

12h30 – 13h : Démonstrations

Tai Chi Chuan Hunyuan

Zhineng Qi Gong Corinne Parmentier

Wing Chun Rhida

13h – 14h: Ateliers

Qi Gong par Thierry SOBRECASES

Karaté par Gilles KOLFENTER

Tai Chi Chuena par Henri CAZES

14h – 15h : Ateliers

Karaté par Yumi NISHIGUCHU et Gilles KOLFENTER

Chambara par Michel BOUDON

15h – 16h : Ateliers

Karaté par Gilles KOLFENTER et Philippe ATMOND

16h – 17h : Démonstrations finales

Wing Chun Côte d’Azur

Judo Handisport

Karaté Handibudo

17h à 17h30 : Discours de clôture

Informations pratiques :

Dimanche 7 Avril 2013 – Horaires : 10h -17h30

Lieu :

Stade Maurice Hubert

Gymnase Jean-Baptiste Aubry

21, rue Alexandre Maistrasse

92500 Reuil Malmaison

Pour plus d’informations : www.ffwushu.fr ou par tel au 01 40 26 95 50