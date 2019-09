4ème Congrès de la FEGAPEI les 28 et 29 avril à Paris

Le 4ème Congrès de la FEGAPEI (Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées) aura lieu les 28 et 29 avril à Paris. Au programme : “Innovation et parcours de vie”.

Permettre aux personnes en situation de handicap de s’inscrire dans un parcours de vie choisi au cœur de la cité, c’est considérer “la personne présentant une déficience comme un être en devenir, capable d’évoluer et de progresser pour peu que soient adéquatement mobilisés les moyens pédagogiques, techniques, humains et financiers” (Serge Ebersold).

Cette ambition, partagée par de nombreux acteurs du secteur du handicap, marque une véritable évolution culturelle, visant à inscrire l’accompagnement des personnes handicapées dans la dynamique d’une véritable “trajectoire de vie”.

L’innovation, qui permet de bousculer les concepts et de revisiter les pratiques, est l’un des leviers privilégiés de cette évolution. Aujourd’hui, sur les territoires, l’innovation repense l’accompagnement dans sa continuité, favorise les décloisonnements et impulse de nouvelles logiques partenariales entre les personnes, leur famille, les associations, les professionnels et les pouvoirs publics. Surtout, elle apporte des réponses concrètes aux personnes handicapées à des moments-clefs de leur existence.

Le 4ème Congrès de la FEGAPEI sera l’occasion d’illustrer ce lien entre innovation et parcours de vie.

JOUR 1 – 3 MOMENTS FORTS POUR ARTICULER PARCOURS DE VIE ET INNOVATION

La diffusion du film de Nils Tavernier sur l’annonce du handicap suivi d’un débat avec le réalisateur,

Les mises en perspective de Serge Ebersold, sociologue et d’Axel Kahn, Président de l’Université René Descartes, Président de la FIRAH, autour des concepts de parcours de vie et d’innovation,

La présentation de quatre innovations intervenant à des moments-clefs du parcours de vie d’une personne handicapée : la petite enfance, l’adolescence et l’âge adulte, l’accès à l’emploi et la vieillesse. Avec le regard distancié de grands témoins.

JOUR 2 : COMMENT MODELISER ET DIFFUSER l’INNOVATION ?

Deux tables rondes pour débattre et apporter des réponses sur les plans opérationnels comme politiques : Peut-on modéliser l’innovation au service des parcours de vie ? Comment la diffuser rapidement ? Quels sont les principaux freins à lever ? Quel rôle attribuer aux pouvoirs publics et aux acteurs associatifs ?

Seront présents :

Les principaux acteurs de la sphère publique (ADF, ANAP, ARS, CNCPH, CNSA, DGCS, HALDE, Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales),

De grands réseaux associatifs (APF, Fehap, Fisaf, Collectif Autisme),

Les personnes en situation de handicap.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin viendra clôturer la journée.

Pour vous inscrire au 4ème Congrès de la FEGAPEI ou pour toute information, contacter Frédérique DELAFOLIE : 01 43 12 53 91, frederique.delafolie@fegapei.fr