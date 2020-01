4ème Challenge de Golf Georges Mauduit

Les 6 et 7 août, le Golf Club de Méribel organise une compétition de golf au profit de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques. La compétition est parrainée par Georges Mauduit, champion de ski international. Ouverte à tous, la compétition se déroule selon une formule originale qui permet aux participants de faire un don en achetant lors de leur inscription, des coups virtuels (ou “Mulligan“).

Pourquoi cette action ?

En souvenir de ces amis, Jimmy HEUGA (USA) et Egon ZIMMERMANN (Autriche) champions de ski atteints tous les deux par cette maladie qui reste à ce jour incurable, Georges MAUDUIT a décidé d’agir au profit de la recherche médicale. Il indique : « j’ai réfléchi qu’il m’avait été beaucoup donné au cours de ma carrière de sportif et qu’il était temps que je rende un peu de ce que j’avais reçu, d’où cet engagement contre la sclérose en plaques. »

Lorsqu’il y a une quarantaine d’années, le grand skieur international Jimmy HEUGA fut atteint par la sclérose en plaques, l’ensemble du monde de la compétition de ski se mobilisa pour venir, comme il le pouvait, à son secours. En 1985, sa situation ayant empiré, un centre de recherche et de réhabilitation, le « Jimmy Heuga Center » fut créé. Pour aider à le financer, il fut décidé de créer un challenge de ski annuel style téléthon dans la station de Vail, Colorado. L’idée était d’inviter le plus grand nombre de champions et ancienschampions de ski qui tenteraient de battre le record de dénivelée sur 12 heures, puis 24 heures non stop, un télésiège tournant en permanence pour les transporter au sommet.

Parmi les champions impliqués, l’enfant de la vallée de Méribel, Georges MAUDUIT, y participa plusieurs fois et détient à ce jour, conjointement avec l’autrichien Pepi STIEGLER (médaille d’or en slalom géant aux JO d’Innsbruck 1964) le record de dénivelée réalisé sur 24 heures. Des sponsors offraient 10 cents par pied (30.48 cm) de dénivelée qui étaient reversés entièrement à la Fondation. Malheureusement, Pepi STIEGLER, père de Resi STIEGLER, membre de l’équipe américaine de ski, fut lui-même affecté par ce mal deux ans plus tard, puis ce fut le tour d’un autre autrichien, le très sympathique Egon ZIMMERMANN, médaillé d’or en descente aux mêmes Jeux olympiques d’Innsbruck !

Les américains mirent en place des challenges d’été sur les nombreux parcours de golf de la région de Vail. Or, il se trouve que Georges Mauduit parrainait chaque premier week-end d’août, depuis trente ans, une compétition sur le Golf de Méribel. En 2008, Georges a décidé de le transformer en opération caritative au profit de la lutte contre la sclérose en plaques.

Renseignements et inscriptions :

Golf club de MERIBEL : 04 79 00 52 67

e-mail : info@golf-meribel.com