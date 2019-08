4e Rencontres Solidaires dans le Rhône : un festival d’événements en novembre pour découvrir l’économie sociale et solidaire et « vivre autrement » !

En Rhône-Alpes, l’économie sociale et solidaire recense 23 000 associations, coopératives et mutuelles, ainsi que 230 000 salariés, soit 10 % de l’emploi régional. Le Conseil régional, en partenariat avec la CRESS Rhône-Alpes (Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire), invite les Rhônalpins à découvrir cette économie qui associe développement économique et utilité sociale autour de valeurs fortes : gestion démocratique, non lucrative et solidaire. Durant le mois de novembre, les 4e Rencontres Solidaires offrent plus d’une centaine d’événements en Rhône-Alpes : cafés-débats, portes ouvertes, ateliers, forums, projections, animations pédagogiques… Ouverts à tous, citoyens, consommateurs, salariés, étudiants, ces rendez-vous permettent de découvrir toutes les solutions offertes par l’économie sociale et solidaire.

« L’économie sociale et solidaire en Rhône Alpes, ce n’est pas seulement 10 % de l’activité économique et des emplois en région. C’est aussi et surtout de très nombreux acteurs, sur tous les territoires, qui inventent de nouvelles formes d’entreprendre, de se loger, de consommer, de produire, d’échanger, de se former, de se déplacer… » souligne Cyril KRETZSCHMAR, Conseiller délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire. « Une région est forte quand elle sait mettre son économie au service de ses habitants ; l’économie sociale y contribue fortement en Rhône-Alpes et les 100 rendezvous de ces Rencontres Solidaires permettent au plus grand nombre de partager ces richesses. »

Services à la personne, Bâtiment et Travaux Publics (BTP), banque, assurance, action sanitaire et sociale, commerce équitable, culture, tourisme, sport… Les associations, coopératives et mutuelles qui composent l’économie sociale et solidaire interviennent sur de nombreux secteurs. Depuis 2005, la Région Rhône- Alpes s’est dotée d’une politique ambitieuse pour soutenir ce volet de l’économie. En 2010, elle consacre 2 M€ à ces actions.

Les Rencontres Solidaires dans le Rhône

Lyon :

– 6 novembre, de 10 à 18h – Journée découverte de Finansol sur le thème « La finance solidaire investit la place de la République ». Place de la République, Lyon 2e.

– 9 novembre, de 16h à 20h – Portes ouvertes de la Maison intergénérationnelle Saint-François d’Assise. 18 rue Raymond, Lyon 1er.

– 12 novembre, 19h – Soirée-débat de Formation et Action Citoyenne sur le thème « Travailler autrement: l’autogestion en question… ». Maison des Passages, 44 rue Saint Georges, Lyon 5e.

– 13 novembre, 17h30 (apéritif coopératif) et 19h (projection) – Projection-débat de Formation et Action Citoyenne autour du film Les Fagor et les Brandt. MJC du Vieux Lyon, 5 place Saint-Jean, Lyon 5e.

– 16 novembre, 18h30 – Enregistrement d’une émission de Radio Pluriel sur le thème « Se nourrir autrement avec l’économie sociale et solidaire ». Café De l’autre côté du pont, 25 rue Gambetta, Lyon 3e.

– 16 novembre, 13h – Circuit de visites de Promess et la Nef sur le thème « Circuit solidaire dans Lyon, une invitation à entreprendre autrement ». Départ place de la Croix- Rousse, Lyon 4e.

-16 novembre, 18h30 – Table-ronde de Promess et la Nef sur le thème « Entreprendre

autrement, des entrepreneurs témoignent ». Université Lyon 2, 16 quai Claude Bernard, Lyon 7e.

– 22 novembre, 18h30 – Jeux coopératifs de l’OCCE sur le thème « Coopération solidaire et économie sociale, des invitations à vivre autrement ». Café De l’autre côté du pont, 25 rue Gambetta, Lyon 3e.

– 23 novembre, 17h30 – Soirée-quizz de l’UNAT sur le thème du tourisme à vocation sociale. Ethic Etapes, CISL, 103 boulevard des Etats-Unis, Lyon 8e.

– 24 novembre, 17h – Table-ronde du GESRA sur le thème « Se nourrir mieux pour vivre mieux ». Espace Consommateur, 16 rue de Condé, Lyon 2e.

– 24 novembre, 18h – Enregistrement d’une émission de Radio Pluriel sur le thème « Les métiers de la culture autrement (cinéma, spectacle vivant, musique) ». Maison des Passages, 44 rue Saint Georges, Lyon 5e.

– 25 novembre, 18h – Portes ouvertes de la Passerelle d’eau de Robec. 21 rue des Capucins, Lyon 1er.

– 26 novembre, de 10h à 19h – Portes ouvertes de l’entreprise d’insertion Envie. 12 rue de Cronstadt, Lyon 7e. Tassin-la-Demi-Lune

– 5 et 6 novembre – Exposition « Itinéraires composés : travailler et entreprendre autrement » d’ICARE et Envie Rhône. ATRIUM, avenue des Cosmos.

Vaulx-en-Velin :

– 27 novembre, 15h – Débat de la Ville de Vaulx-en-Velin sur le thème « Culture et économie sociale et solidaire ». Librairie Gibert Joseph, 2 A rue Jacquard.

– Du 22 au 28 novembre – Cycle de projections de films produits par le cinéma indépendant proposé par la Ville de Vaulx-en-Velin. Cinéma les Amphis, rue Pierre Cot.

Villeurbanne :

-9 novembre, de 10h à 18h30 – Journée anniversaire « 5 ans, ça se fête ! » d’Envie Sud Est. 43 allée du Mens.