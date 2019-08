4e Pasteurdon : l’Institut Pasteur fait appel à la générosité du public

PARIS (AFP) – L’Institut Pasteur de Paris organise à partir de vendredi et jusqu’à dimanche son 4e Pasteurdon, une opération d’appel aux dons au profit de la recherche et une occasion pour petits et grands de découvrir le métier de chercheur. Cette année le Pasteurdon, dont l’actrice Sandrine Kiberlain (Photo) est la marraine d’honneur, est réalisé avec les 12 chaînes de la TNT, en plus du soutien de France Inter. L’institut ouvrira ses portes le temps d’un week-end : au programme visite de laboratoires, rencontres avec les chercheurs, animations musicales et sportives ainsi que des ateliers scientifiques. Ces derniers sont une occasion pour les plus jeunes de voir comme on peut extraire l’ADN comme dans un vrai laboratoire.

D’autres rendez-vous sont organisés en Franche-Comté, région natale de Louis Pasteur et en Ile-de France (danse africaine samedi à Ivry-sur-Seine) ainsi qu’à Strasbourg (le 5 novembre: conférence sur l’autisme du pastorien Thomas Bourgeron dont l’équipe est la première à avoir démontré que ce trouble pouvait avoir une composante génétique).

En 2009, le Pasteurdon a permis de recueillir plus d’un million d’euros, intégralement reversé aux recherches de l’institut.

Une partie des dons a été affectée à la construction du nouveau bâtiment dédié à la recherche sur les maladies émergentes, sur le campus de l’institut.

Centre de recherche biomédicale de renommée internationale, l’Institut Pasteur est une fondation privée à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Il regroupe sur son site parisien 130 unités de recherche et 2.600 personnes d’une soixantaine de nationalités.

Parallèlement à des recherches sur le fonctionnement du vivant, une grande partie de ses travaux sont consacrés à l’étude des maladies infectieuses, de maladies génétiques, neuro-dégénératives ou de certains cancers. L’institut parisien se trouve au coeur d’un réseau international de 32 instituts sur les cinq continents. Depuis sa création, dix de ses chercheurs ont reçu le Prix Nobel.

On peut donner via internet (www.pasteurdon.fr), par téléphone en appelant le 32 27 (0,15 euro depuis un poste fixe), ou en envoyant un chèque par courrier (Pasteurdon, 25 rue du Docteur Roux, 75015 Paris).

