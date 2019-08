4e Festival Retour d’Image – cinéma des différences présente “Rouge comme le ciel”

Au Cinéma l’Entrepôt – 7 rue Francis de Pressensé, Paris 14e, métro Pernety – le samedi 27 novembre à 11h. Une séance accessible aux publics aveugles ou malvoyants et sous-titrée pour malentenants (film présenté en version française sous-titrée et audiodécrite). La projection sera suivie d’un débat animé par Claire Bartoli et Diane Maroger autour d’un entretien avec Mirco Mencacci, le grand monteur son italien qui a inspiré l’histoire du film. (Rencontre traduite en LSF)

Rouge comme le ciel

Italie, 2010, comédie dramatique, 1h30 dès 7 ans

Réalisé par Cristiano Bortone

Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux histoires qu’il s’invente: il enregistre des sons sur un magnétophone puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L’école très stricte n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l’en écarter. Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion…

Une ode bouleversante sur l’effort parfois plus grand qu’il faut accomplir pour trouver sa voie, lorsque l’on est touché par un handicap. Inspirée de l’histoire de Mirco Mencacci, devenu un monteur son très reconnu du cinéma italien. Ce merveilleux hommage au cinéma est aussi un film à hauteur d’enfants comme il en existe peu : il déborde de vitalité et de poésie et nous invite à redécouvrir le cinéma avec tous nos sens.

Tarif Unique : 4 euros.

Tous les programmes du festival :

http://retourdimageblog.wordpress.com/le-4eme-festival-retour-dimage/

>>> Ne manquez pas l’après-midi une séance “culture sourde” :

SAMEDI 27 NOVEMBRE A 14 H

LES VOIX D’EL-SAYED

d’Oded Adomi Leshem

(Documentaire, Israël, 2008, 75’)

Le village d’El Sayed, dont les habitants sont des arabes israéliens, a la particularité d’abriter la plus grande communauté de sourds du monde. Chacun dans ce village dont toutes les familles ont des membres sourds, parle la langue des signes. Le réalisateur fait le portrait sensible de quatre résidents d’El Sayed, jeunes et moins jeunes. Parmi eux, une jeune fille qui filme elle-même son journal en vidéo et sa famille.

Une séance sous-titrée pour malentenants et accessible aux publics aveugles ou malvoyants.

(film présenté en version originale sous-titrée et audiodécrite)

Suivi d’un débat animé en LSF par Ronit Leven et Diane Maroger (présence d’un interprète LSF)

Tarif Unique : 4 euros.

> Dimanche 28 novembre à 15h

ROUGE COMME LE CIEL

au ciné220 de Brétigny sur Orge (3 rue Anatole France, 91220 Brétigny sur Orge / RER C Brétigny sur Orge)

Audiodécrit et sous-titré.

Débat animé par Marie Diagne, traduit en LSF.

Tarif unique : 4€

> Dimanche 28 novembre à 17h

LES VOIX D’EL-SAYED

au ciné220 de Brétigny sur Orge

Débat animé en LSF par Ronit Leven et Diane Maroger (+ interprète LSF)

IMPORTANT : exceptionnellement cette projection ne sera pas audiodécrite.

Tarif unique : 4€

CONTACTS :

mail.retourdimage@gmail.com

01 43 14 65 47

retourdimageblog.wordpress.com