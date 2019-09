4e Festival National du Court Métrage Handica-Apicil 2009

Le Festival du Court Métrage Handica-Apicil est l’occasion de promouvoir en images, les réalités et les représentations du handicap. Il existe plusieurs manières de représenter, de raconter ou de témoigner du handicap. La pluralité des regards et des approches est nécessaire pour rendre compte d’une réalité complexe et douloureuse qui peut cependant être heureuse, ironique voire contestataire.

L’objectif de ce festival est de :

• Valoriser la créativité des personnes handicapées,

• Promouvoir des réalisateurs professionnels ou amateurs ayant choisi de représenter à l’écran les situations du handicap,

• Valoriser toute création audiovisuelle,

• Sensibiliser le grand public à travers la constitution d’une vidéothèque en ligne,

accessible aux particuliers comme aux professionnels.

Quatre catégories sont proposées :

• Essai : toute forme audiovisuelle (expérimentale, non narrative, etc…)

• Fiction : oeuvre audiovisuelle retraçant une histoire fictive, imaginée

• Témoignage-Documentaire : oeuvre audiovisuelle ayant pour but de sensibiliser un ou

des publics sur un ou plusieurs aspects d’un handicap spécifique (déficience) ou d’une

situation de handicap (travail, vie quotidienne, éducation, loisirs, etc…)

• Communication : oeuvre audiovisuelle ayant pour but de sensibiliser un ou des publics

sur un ou plusieurs aspects d’un handicap spécifique (déficience) ou d’une situation de

handicap (travail, vie quotidienne, éducation, loisirs, etc…)

La remise des prix aura lieu le jeudi 4 juin dans les salons de l’Hôtel de ville de Lyon.

Les films primés seront diffusés durant toute la durée du salon. L’ensemble des courts-métrages

seront visibles, à la demande, sur l’espace Festival.

Demande de renseignements sur le Festival :

info@festival-handica.fr