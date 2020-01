4e Festival international du Court Métrage sur le Thème du Handicap

Pour la quatrième année consécutive, le groupe relais ouest 06 de l’Association des Paralysés de France (APF) organise le Festival Entr’2 marches du 20 au 24 mai à Cannes*.

La ville de Cannes et l’Association des Paralysés de France, avec le soutien du célèbre réalisateur Georges Lautner, ont souhaité donner une place d’honneur aux personnes handicapées pour expliquer ce qu’est

le handicap, pour faire comprendre comment les personnes concernées le vivent au quotidien et pour partager des moments heureux. Pour ce faire, le Festival International du Film de Cannes abordera le handicap à travers la réalisation cinématographique, de courts-métrages. Toutes les déficiences, qu’elles soient moteur, sensorielle ou mentale seront abordées. La salle de projection est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et, cette année, un effort particulier a été consenti pour la rendre accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. En effet, la salle a été équipée d’une boucle magnétique, tous les films sont sous-titrés en français et un interprète en langue des signes sera présent à toutes les séances. Du lundi au mercredi, chaque séance de 18 h à 21 h, sera suivie d’un vote du public. Le jury sera présidé par Isabelle De Hertogh, comédienne (qu’on a pu voir notamment dans Au bonheur des ogres) et de personnes représentant chaque type de handicap.

Le jeudi à 18 h, une projection du film Hasta la Vista aura lieu et sera suivi par un débat sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. La soirée de vendredi à partir de 18 h sera consacrée à la remise des trophées (sur invitation). Les projections sont gratuites. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

* Salle municipale, 45 rue de Mimont, Cannes

http:/ntr2marches.blogs.apf.asso.fr

entr2marches@gmail.com