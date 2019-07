Les 26 /27 et 28 juin dernier, l’association « les musclés » a organisé le 4e championnat de France d’Equitation Sport Adapté à Pompadour. Deux cent deux sportifs provenant de trente-trois associations ont engagé leurs cavaliers répartis en 3 divisions selon leur niveau de pratique sur le site prestigieux du Haras de Pompadour.



Les jurys ont pu témoigner d’un niveau sportif élevé dans toutes les disciplines : dressage, saut d’obstacles, maniabilité et cross). Les récompenses ont été nombreuses puisque quatre-vingt dix médailles et lots ont été distribués aux champions de toute catégorie (juniors, séniors et vétérans). Mention spéciale pour les cavaliers bretons qui ont remporté pas moins de 18 médailles !