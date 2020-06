48 Heures pour la Diversité

Les 10 et 11 juin prochains (de 7h00 à 19h00), l’association “A Compétence Egale”, qui pour vocation de lutter activement contre tout type de discrimination à l’embauche et d’assurer la promotion de l’égalité des chances dans le conseil en recrutement va se mobiliser 48 heures durant pour conseiller 150 candidats cadres concernés par la discrimination (entretien d’une heure). Alain Gavand, Président d’A Compétence Egale, profitera de la venue de Yazid Sabeg, Commissaire à la diversité et à l’égalité des chances. Lieu : 8 rue des graviers – 92200 Neuilly sur Seine, accès : Métro ligne 1, station Pont de Neuilly