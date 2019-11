47e Congrès International Francophone de Médecine Légale

La Société Française de Médecine Légale organise, sous la présidence du Professeur Sophie Gromb, son 47ème Congrès International Francophone de Médecine Légale sur le thème «La Médecine Légale à travers les âges de la vie ». Il se déroulera à Bordeaux les 8, 9 et 10 juin, en partenariat avec l’Ecole Nationale de Magistrature[1]. 350 professionnels composés de médecins légistes, urgentistes, balisticiens, juristes, avocats, chercheurs… y sont attendus.

La médecine légale est un auxiliaire de premier plan pour la justice car elle touche à des préoccupations sociétales essentielles de notre temps, telles que la violence, la sécurité des personnes, les problèmes de responsabilité liés à l’activité médicale ou à l’utilisation des produits de santé. Aucune décision de justice concernant l’état des personnes humaines ne peut être rendue sans une médecine légale professionnelle et performante.

« 2011 est une année cruciale puisque depuis le 15 janvier 2011, la réforme de la médecine légale tant attendue se déploie, impliquant deux conséquences majeures : à l’instar des autres disciplines médicales, la médecine légale va adopter des critères de qualité et une pratique constante de l’évaluation des pratiques professionnelles, mais également elle établira clairement le rôle de cette discipline dans le secteur sanitaire et médico-social ». Pr Sophie Gromb, chef de service de médecine légale, responsable du pôle médico-judiciaire, CHU de Bordeaux.

Désormais, avec la mise en place de la réforme, le caractère transversal de cette discipline se confirme. Les conférences et travaux de ces journées porteront notamment sur la transversalité dans les champs juridiques, sociaux, psychologiques et médicaux qui renforce les questionnements éthiques autour du rôle des acteurs des différents pôles, mais aussi la transversalité autour des victimes de tous âges. Les participants internationaux francophones de ce congrès échangeront et débattront sur leurs pratiques et leurs expériences, ainsi que sur l’avenir de leur profession.

[1] Et le partenariat du Ministère de la justice et des libertés, du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et collectivités territoriales, du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’ONIAM, de l’ARS Aquitaine, de la Mairie de Bordeaux et du CHU de Bordeaux