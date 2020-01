400 000 personnes sont traitées pour la maladie d’Alzheimer en France

Selon une enquête de la Cnam, 400 000 personnes âgées de plus de 60 ans sont traitées pour la maladie d’Alzheimer (ou une maladie apparentée) et/ou déclarées en affection de longue durée (Ald). Pour cette maladie, le taux de reconnaissance en Ald augmente de plus de 11 % par an depuis trois ans.

Le taux de prévalence de la maladie est donc de 2,7 % (3,4% pour les femmes et 1,8% pour les hommes) chez les plus de 60 ans. Cette proportion augmente avec l’âge : 87,7 % de ces patients atteint d’Alzheimer ont plus de 75 ans – 72 % sont des femmes – et l’âge moyen des malades est de 82 ans pour cette maladie.

Plus du tiers (69 %)) des malades d’Alzheimer pris en charge à 100 % suivent un traitement médicamenteux spécifique, le plus fort taux comparé à l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou le Royaume-Uni. Et leur taux d’hospitalisation est supérieur de 40 % à celui des assurés sociaux de la même classe non atteints par cette affection.

