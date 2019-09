40 % des Français hypertendus dorment moins de 8 heures par nuit

Selon une nouvelle enquête menée par TN Sofres Santé et le Comité Français de Lutte contre l’Hypertension Artérielle (CFLHTA), 40 % des personnes hypertendues dorment moins de 8 heures par nuit. Par ailleurs, 12% des patients hypertendus sont sujets à une somnolence diurne excessive, contre plus de 10% de l’ensemble de la population.

Ayant pour but de chercher un lien entre l’hypertension artérielle et la qualité du sommeil, l’étude rapporte aussi qu’un tiers des hypertendus sont concernés par des ronflements pendant leur sommeil (contre seulement 24% de la population générale). Environ de 3% des patients présentant une hypertension isolée sont traités pour une apnée du sommeil, A noter que la journée nationale de lutte contre l’hypertension se déroulera le 14 décembre prochain sur le thème “Hypertendus, dormez-vous bien ?”.

Cette enquête a été réalisée par voie postale par TN Sofres Santé pour le CFLHTA, en mai et juin derniers, auprès d’un échantillon de 3.718 individus âgés de 35 ans et plus vivant en France métropolitaine.