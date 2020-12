« 40% des clubs de football accueillent des personnes handicapées »

Listen to this article Listen to this article





Par notre partenaire Sport et citoyenneté. Ouvrir le football à tous les publics : tel est l’objectif que s’est fixé la Fédération Française de Football, dans le cadre notamment de son programme Horizon Bleu 2016. Entretien avec Brigitte Henriques, secrétaire générale de la Fédération Française de Football (FFF).

La FFF souhaite donner accès au football au plus grand nombre : qu’en est-il des personnes en situation de handicap ?

BH : Dans son programme électoral en juin 2011, Noël Le Graët avait affiché une volonté forte d’ouvrir le football à tous. La situation évolue et nous ne partons pas de zéro. Le Panorama sociétal du football de 2011 établi par la Fondation du Football évalue à 40% le nombre de clubs accueillant des joueurs handicapés. Localement, certains districts et clubs sont très actifs. Les Trophées de la Fondation du football permettent depuis six ans de les récompenser : les initiatives primées jusqu’à présent ont rendu possible la pratique du football aussi bien pour des joueurs déficients visuels, affectés de handicap moteur ou mental. Je crois qu’il est juste de citer en exemple ces clubs de Viré-Lugny, Saint Just – Saint Rambert, l’AS Bram Football, l’ES Plain et l’Académie du Football de Chalon-sur-Saône.

L’ouverture aux pratiquants handicapés, c’est aussi un plus pour les valides ?

BH : Absolument. C’est une exigence morale de permettre à chacun de pratiquer le football mais ces opérations de promotion sont aussi des moments forts dans la formation des joueurs valides : une ouverture à la différence. Il faut croiser plaisir, solidarité et partage : c’est le vrai esprit du football ! C’est d’ailleurs la philosophie des actions mises en œuvre : créer les conditions pour que les joueurs handicapés puissent jouer et presque toujours avec un volet favorisant la mixité des joueurs valides et handicapés.

Quelles sont vos relations avec les fédérations spécialisées ?

BH : Très bonnes. Gérard Masson, président de la Fédération Française Handisport (FFH) et Marc Truffaut, président de la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) étaient ravis de notre volonté de redynamiser nos partenariats. En novembre 2012, nous avons signé de nouvelles conventions liant la FFF, la FFH et la FFSA. L’engagement de la FFF est réel. Bruno Plumecocq, le sélectionneur de l’équipe de France FFSA depuis plusieurs années est un cadre technique mis à disposition par la FFF qui apporte son expérience du haut niveau. A la Ligue du Football Amateur (LFA), Philippe Guilbaut, président du district de la Vienne et membre du bureau exécutif, Matthieu Robert, salarié à la LFA, ont pris le dossier à bras le corps. Dans les ligues et districts aussi, les équipes sont mobilisées : le district de la Manche, par exemple, a organisé en 2013 le championnat de France de Football à 7 pour les personnes en situation de handicap ; une belle réussite ! Et la Ligue Atlantique est motrice depuis longtemps sur ce sujet. Nous nous efforçons aussi d’être disponibles localement pour tous les éventuels partenaires : le programme « Égalité des chances » donne par exemple aux clubs les clés pour nouer un partenariat avec un Institut médico-éducatif (IME).

La FFF se mobilise autour d’un projet de développement du football à l’école ; quelle place la question du handicap pourra-t-elle y avoir ?

BH : En effet, c’est un élément important du programme fédéral Horizon Bleu 2016 : il s’agit de faire du football un moyen de la réussite des élèves et donc aussi des élèves en situation de handicap. Les pratiques adaptées peuvent aussi offrir un chemin différent pour accéder au football « traditionnel ». Nous avons souhaité associer tout de suite les deux fédérations FFH et FFSA à la genèse de ce projet pour travailler avec les fédérations compétentes, proposer des contenus pédagogiques adéquats et montrer une fois encore que pour la FFF, le football, à l’école ou dans les clubs, c’est vraiment pour tous.

