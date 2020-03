4 mai 2010

“Ecoles de l’asthme : quand on y va, on va mieux !”, est le thème retenu pour la prochaine journée mondiale de l’asthme, qui a lieu le 4 mai. Cap sur l’éducation thérapeutique, effectuée dans ces écoles et souvent mal connue du public.

Nées en 1992 sur l’initiative de l’association « Asthme & allergies », elles sont destinées à aider le patient à comprendre les mécanismes de l’asthme afin d’apprendre à mieux le contrôler. Elles sont également un lieu de rencontre et d’échange, où les malades peuvent partager leur vécu et bénéficier de l’expérience des autres.

Mais ces structures ne sont pas suffisamment utilisées par les patients et pas assez recommandées par les professionnels de santé.

Le 4 mai, de nombreuses manifestations sont prévues en région pour le grand public et les patients, afin de les sensibiliser à l’asthme ainsi qu’aux avantages de l’éducation thérapeutique dans cette maladie.

Le programme complet de ces manifestations est disponible sur le site de l’association « Asthme & allergies » sur www.asthme-allergies.org