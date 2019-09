« AutismeS : du repérage à la prise en charge coordonnée », c’est le thème de la journée organisée par le Département du Rhône et le Centre de ressources autisme régional. Son objectif est triple : former tout d’abord les professionnels de l’enfance et du handicap (Département du Rhône, secteurs psychiatriques adultes et enfant, service de santé scolaire, maisons éducatives à caractère social …) au dépistage et à la prise en charge des troubles autistiques ; permettre ensuite une connaissance des structures et services pouvant poser le diagnostic et assurer la prise en charge ; sensibiliser enfin, l’ensemble des professionnels de l’enfance aux réflexions en cours autour des nouvelles méthodes de rééducation.

Les associations intervenant dans le champ de l’autisme sont associées à cette journée au cours de laquelle interviendront différents professionnels, en présence de François Baraduc, vice-président du Conseil général chargé des personnes handicapées, Dominique Nachury, vice-présidente du conseil général chargée de la famille, de l’enfance et de la jeunesse et Bernard Fialaire, vice-président du conseil général chargé de la santé et de la prévention

Jeudi 4 février 2010 à partir de 9 h

à l’Hôtel du Département (grands salons)

29-31 Cours de la Liberté – Lyon 3ème