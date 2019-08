Les 4, 5 et 6 septembre 2009 aura lieu le Foot Festival 2009 au stade couvert régional à Liévin. Cet événement unique au service du foot et de ses acteurs privilégiera le jeu, la pratique et l’échange. Le but de ce festival sera de permettre à chaque participant, visiteur et partenaire d’exploiter l’événement et d’atteindre ses objectifs économiques, éducatifs et ludiques.