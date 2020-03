3ème plan autisme : la FEGAPEI souhaite mettre en place un dispositif de suivi

Le 2 mai dernier, Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, présentait les cinq axes du 3ème plan autisme. Si la FEGAPEI, qui s’est mobilisée autour de sa construction, en salue un certain nombre de mesures, elle souhaite, au regard des enseignements tirés par le passé (seul un tiers des mesures préconisées par les deux premiers plans autisme ont été mises en œuvre), mettre en place un dispositif de suivi de la réalisation du 3ème plan autisme.

La FEGAPEI se félicite de voir que plusieurs axes d’amélioration portés par le 3ème plan sont en phase avec ses préconisations. Elle salue notamment la volonté de « transformer et de renforcer » les établissements et services médico-sociaux par l’octroi de crédits supplémentaires qui feront l’objet d’engagements contractuels précis, et celle de former l’ensemble des acteurs concernés par l’autisme, qu’ils soient professionnels du sanitaire ou du médico-social, travailleurs sociaux ou enseignants. Elle se félicite également de la décision de développer les SESSAD (Service d’Éducation et de Soins à Domicile) pour un accompagnement dès le plus jeune âge et celle de créer des unités d’enseignement en maternelle.

En revanche, la FEGAPEI regrette que le gouvernement “n’ait pas pris la juste mesure de la nécessité de développer un réseau de repérage et de diagnostic qui soit à la hauteur des enjeux”. Elle déplore notamment que les Centres ressources autisme (CRA) n’aient pas fait l’objet d’une évaluation avant que de nouvelles missions ne leur soient confiées.

Un dispositif de suivi pour évaluer sa mise en œuvre

Si les ambitions affichées par les deux premiers plans autisme avaient déjà été saluées par les acteurs du secteur, seulement un tiers des mesures préconisées avaient trouvé leur mise en œuvre effective. Face à ce constat, la FEGAPEI souhaite aujourd’hui mettre en place un dispositif de suivi de la réalisation du 3ème plan autisme tout en participant au comité de suivi qui sera piloté par le Gouvernement.

Dans la continuité de la concertation initiée lors de la préparation du 3ème plan, la Fédération entend regrouper, au sein de ce dispositif, des associations, des professionnels, des représentants des familles et des experts. L’objectif est ainsi de pouvoir peser collectivement dans le dialogue avec les pouvoirs publics pour défendre la mise en œuvre d’une politique qui puisse répondre aux besoins et aspirations des personnes avec autisme.

La FEGAPEI souhaite également décliner le dispositif de suivi au niveau local en s’appuyant sur ses Délégations régionales et les relais des autres membres du dispositif, d’autant plus que ce plan affirme clairement la nécessité d’un pilotage régional opérationnel.

* FEGAPEI : Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées