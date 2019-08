3ème Festival du film en Audiovision Valentin Haüy

Du vendredi 27 avril au dimanche 6 mai, l’Association Valentin Haüy propose une nouvelle fois à Paris aux personnes aveugles et malvoyantes un festival pour découvrir au cinéma des films récents en Audiovision et pour pallier une offre cinématographique toujours trop faible.

Sont prévus à l’affiche à ce jour :

– À l’Aveugle

– The Artist

– Ici-Bas

– La Guerre est déclarée

– Lock Out

– La Nouvelle Guerre des boutons

– Le Prénom

– Sur la Piste du Marsupilami

– Un Monstre à Paris

– The Lady

– 38 Témoins

– Tree of Life

L’ensemble de la programmation, les horaires et les tarifs seront disponibles sur le site de l’Association www.avh.asso.fr mi-avril.

L’audiodescription ou Audiovision est un procédé qui permet de rendre le cinéma accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce à un texte en voix-off décrivant les éléments visuels du film : actions, mouvements, expressions, décors, costumes…

La voix de la description est insérée entre les dialogues et les éléments sonores essentiels de la bande son afin de ne pas nuire à l’oeuvre originale. Au cinéma, elle est diffusée par le biais d’un casque relié à un boitier sans fil permettant d’assister à la même séance que le public voyant.

Le développement de l’Audiovision est un engagement majeur de l’AVH. En plus des films qu’elle audiodécrit (70 en 2011), l’AVH organise des projections dans toute la France (283 en 2011) et rencontre les professionnels du secteur pour défendre le droit à la culture pour tous.

L’AVH est légitime pour mener ce combat. C’est elle qui a importé cette technique des Etats-Unis il y a plus de 20 ans et qui l’a développée en France. Depuis, l’AVH a audiodécrit plus de 400 films, ce qui représente plus de 85% de la production en France. Elle forme les audiodescripteurs et milite pour la reconnaissance de leur statut.

Une soirée d’ouverture du Festival pour laquelle vous recevrez prochainement une invitation, sera organisée le jeudi 26 avril au cinéma UGC Gobelins.

Trois questions à Patrick Saonit, responsable de l’Audiovision à l’association Valentin Haüy :

Quelles sont les grandes étapes de l’audiodescription d’un film ? Où est apparue cette technique ?

L’écriture du texte par deux auteurs, cela prend entre trois et dix jours, la validation par le réalisateur ou la production du film et enfin, l’enregistrement par deux speakers et le mixage avec le son du film. Cela prend deux à trois jours.

Quel est le coût moyen pour audiodécrire un film en France ?

En France, le coût varie entre 5000 € et 7500 €. A l’Association, le prix est de 5000 € pour un long métrage. Il correspond à l’écriture du texte, son enregistrement et son mixage 24 ou 25 images secondes, ainsi qu’un fichier voix pour DCP.

Peut-on dire que tous les films peuvent être audiodécrits ?

Oui, ou presque. Nous avons travaillé sur Les Enfants du Paradis ou il y avait de longues scènes de mime, La Guerre du Feu ou The Artist, films sans dialogue mais aussi Le Cinquième élément et Matrix, qui sont des films d’action futuristes. Je pense aussi à Tree of Life, un film complexe à audiodécrire. Seuls les films muets basés sur un comique de répétition nous posent problème, comme les petits films de Charlie Chaplin. Répéter d’une façon orale un gag n’est pas efficace oralement, contrairement au visuel.