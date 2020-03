3ème édition du Congrès de l’Autisme le 6 octobre à Paris

L’édition 2012 du Congrès de l’Autisme se déroulera le samedi 6 octobre à Paris, au Collège de France. Elle aura pour fil conducteur le diagnostic précoce de l’autisme, en lien avec l’actualité de la Recherche. Le Congrès de l’Autisme se donne l’objectif de montrer les résultats et connaissances au niveau international en matière d’Autisme et les perspectives de demain, tant en matière de Recherche que de traitements.

Après deux premières éditions, consacrées respectivement au « Perspectives de recherche et traitements en autisme » et à « ESSENCE » (Syndromes Symptomatiques Précoces Suscitant un Examen Clinique Neuropsychiatrique et Neurodéveloppemental), le Congrès de l’Autisme abordera la problématique du diagnostic précoce de l’autisme sous des perspectives innovantes. Le diagnostic reste en effet la pierre angulaire du traitement de l’autisme. Tous les jours des vies de familles basculent faute d’information, d’accès au dépistage, au diagnostic et à la prise en charge. Il est urgent d’intervenir, d’agir et de se mobiliser au plus vite, par l’amélioration des outils de dépistage et de diagnostic, et par leur meilleure diffusion. Le diagnostic précoce, qui donnera lieu à une intervention précoce, peut faire toute la différence. Cette année encore, chercheurs et experts en autisme viendront des quatre coins du monde pour collaborer au Congrès de l’Autisme et transmettre leurs toutes dernières avancées.

Infos pratiques

INSCRIPTIONS: 01.47.00.47.83 ou info@vaincrelautisme.org

TARIFS, déjeuner compris:60,00 euros – réduit : 30,00 euros (avant le 15 septembre) 90,00 euros – réduit : 50,00 euros (après le 15 septembre)