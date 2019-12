L’ANACT et Pacte, unité de recherche du CNRS et de l’Université de Grenoble, organisent le 3ème Congrès francophone sur les troubles musculosquelettiques « Echanges et pratiques sur la prévention », les 26 et 27 mai prochains au WTC à Grenoble avec le soutien de l’INRS, l’InVS, l’IRSST, la CC-MSA.

Deux thèmes principaux structurent le congrès 2011 :

Risques psychosociaux (RPS) et troubles musculosquelettiques (TMS)

Quelles questions sur l’organisation du travail ? Comment faire un diagnostic intégrant tous les facteurs de risque ? Quels sont les apports des approches individuelles ? Quelles spécificités du

secteur des relations de service ? Qu’entend-on par charge émotionnelle ?

Outils et méthodes de prévention

En quoi la production de données sur les expositions conduit les acteurs à s’engager dans l’action ? Quels sont les outils pertinents ? Que deviennent ces outils dans la pratique des acteurs de la prévention ? Quelles en sont les limites ? En quoi permettent-ils de prendre en compte la diversité des populations et de variabilité des situations de travail ?

Les spécialistes des TMS présenteront leurs recherches sur ces thèmes en plénière et au cours de 10 ateliers.

Ce congrès s’adresse aux chercheurs, acteurs de la prévention, consultants, médecins du travail… Son objectif est de faire le point de la recherche sur les TMS et de favoriser les échanges entre les disciplines, les chercheurs et les praticiens.

Une initiative du groupe de recherche francophone sur les TMS

Le groupe de recherche francophone sur les TMS est une association informelle composée d’une trentaine de chercheurs québécois, français, belges, suisses et nord-africains de

différentes disciplines. Leur objectif : débattre des questions scientifiques, faire connaître et soutenir la recherche sur les TMS.

Renseignements et inscriptions :

http://www.congres-tms.fr

Tarif : 350 euros TTC par personne. L’inscription est indispensable.