3ème Biennale du Handicap 2012

La 3ème édition de la Biennale du Handicap, organisée par l’IRTS de Lorraine, qui se déroulera du 6 au 10 février 2012 en Lorraine.

La Biennale du Handicap se déroulera sur les deux sites de l’Institut et sur l’ensemble du territoire lorrain du 6 au 10 février 2012. Cette troisième édition aura pour thématique : “l’inclusion pour en finir avec le handicap !” Cette nouvelle édition a pour ambition, avec le soutien de nombreux acteurs engagés sur notre territoire et d’intervenants de renommée nationale, d’extraire le handicap de son « insularité ».

Ainsi, c’est avec plus 70 partenaires engagés que l’événement prendra forme à travers la réalisation d’un riche éventail de 90 actions. Parmi les partenaires, on retrouve les fidèles des premières éditions (2008 et 2010) et de nouveaux engagés comme le Centre Pompidou-Metz, les Villes de Nancy et de Montigny-Lès-Metz, l’IFSI Croix Rouge, l’Office de Tourisme de Metz, le Lycée de la Communication de Metz… Parmi les intervenants seront présents Charles GARDOU, figure majeur de la réflexion sur le handicap en France, Alain GIAMI, Directeur Scientifique de la Chaire de l’UNESCO “Santé sexuelle et Droits humains”, Jean-Christophe PARISOT, le Préfet des “autres”, Marcel NUSS…

L’édition 2012 réalisée in situ engagera le territoire lorrain au sein de la biennale comme un lieu d’expression multiple par des actes au service de ses habitants. Pour (re)construire un territoire “autrement solidaire” !

Les actions se dérouleront dans les 4 départements lorrains, ainsi seront mobilisées les capacités créatrices et les multiples initiatives visant à favoriser le “vivre ensemble”, démontrant que notre territoire entreprend et propose des actions originales et innovantes en faveur des personnes “dites” handicapées

Télécharger le programme