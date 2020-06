Du 16 au 19 septembre 2010 et sous l’égide de la Ligue de Tennis de Midi- Pyrénées, se déroulera la 3e édition de l’Open de Tennis Handisport de Toulouse-Balma. Cette 3e édition du tournoi, qui se tiendra au Centre de Ligue de Balma, près de Toulouse (Haute- Garonne), affichera cette année une dimension internationale puisque ce ne sont pas moins de 32 joueurs et joueuses de tennis de nationalité française ou étrangère et tous porteurs d’un handicap, qui s’affronteront à cette occasion.